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Zvanični srednji kurs evra za danas, 16. oktobar 2026. godine, iznosi oko 117,4000 dinara, objavila je jutros Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru zadržao gotovo nepromenjenu vrednost u odnosu na prethodni dan, kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,3931 dinar.

Srpska valuta prema evru vredi isto kao pre mesec dana, dok je na godišnjem nivou slabija za 0,2 odsto. Od početka godine dinar je oslabio za 0,1 odsto.

Najveću vrednost prema evropskoj valuti dinar je ove godine dostigao 5. januara, kada je jedan evro vredeo 117,3016 dinara, dok je najmanja vrednost zabeležena 29. septembra, kada je za jedan evro bilo potrebno 117,5386 dinara.

Kada je u pitanju američki dolar on se danas menja po kursu od 104,5600 dinara za jedan dolar. U odnosu na juče dolar je neznatno oslabio u odnosu na dinar. Kurs dinara prema dolaru je na mesečnom nivou slabiji za 3,6 odsto, dok je od početka godine oslabio za 5,3 odsto.

Biznis Kurir

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