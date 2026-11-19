Termalna voda i lekovito blato, a smeštaj za svačiji džep: Banjski raj za decu i odrasle, a nude i popuste
- Banja Kanjiža na severu Srbije poznata je po termomineralnoj vodi i lekovitom blatu, a koristi se za medicinsku rehabilitaciju odraslih i dece
- Smeštaj u Akvamarinu košta od 4.800 do 9.700 dinara, uz popuste od 10 i 20 odsto za duži boravak
- Privatni smeštaj je povoljniji, od 1.500 do 2.500 dinara po noćenju, dok ulaz u bazene košta 600 dinara za odrasle
Na samom severu Srbije, nadomak granice sa Mađarskom, nalazi se Banja Kanjiža, koja ima tradiciju lečenja više od 100 godina. Poznata je po termomineralnoj vodi, lekovitom blatu i rehabilitaciji nakon povreda i operacija. Za razliku od banja koje se uglavnom povezuju sa odmorom i velnes ponudom, ovde je naglasak na medicinskoj rehabilitaciji, uključujući i programe za decu. Istovremeno, blizina Tise, mirna vojvođanska ravnica i mogućnost privatnog smeštaja čine je zanimljivom i za one koji žele kraći predah od svakodnevice.
Gde se nalazi i kako stići iz Beograda?
Banja se nalazi u Kanjiži, na desnoj obali Tise, u severnom delu Vojvodine. Od Beograda je udaljena oko 200 kilometara, od Subotice približno 40 kilometara, a od Novog Sada oko 115 kilometara. Zbog blizine mađarske granice, među gosrtima ima dosta i Mađara.
Ukoliko putujete automobilom najjednostavnije krenuti autoputem A1 prema Subotici, a zatim nastaviti regionalnim putevima do Kanjiže. Putovanje obično traje oko dva i po sata, a možete da se prevezete i autobusom ili brzim vozom do Subotice, a potom lokalni prevozom do Kanjiže.
Kada je nastala Banja Kanjiža?
Priča o Banji Kanjiži započela je početkom 20. veka, kada je voda iz jednog arteškog bunara privukla pažnju lokalnog stanovništva. Bunar je izbušen 1908. godine, a zbog žućkaste vode i gasa koji je izlazio iz cevi ubrzo je dobio naziv "Čudotvorni bunar“. Iste godine počelo je kupanje u vodi, dok su njena svojstva potom ispitivana u laboratoriji u Budimpešti.
Preduzetnik Herman Grinfeld pokrenuo je osnivanje akcionarskog društva za razvoj lečilišta, a 10. avgusta 1913. godine svečano je otvoreno novo arteško kupatilo. Imalo je 12 soba i 20 kada, što je za to vreme predstavljalo značajan poduhvat u to vreme.
Tokom narednih decenija banja se razvijala, a 1976. godine izdvojila se iz lokalnog doma zdravlja i nastavila rad kao centar za rehabilitaciju i rekreaciju. Kompleks Akvamarin počeo je da radi 1980. godine, sa smeštajnim kapacitetima, terapijskim blokom, bazenima, sportskom halom i restoranom. Danas ustanova spaja tradicionalne prirodne faktore lečenja i savremene postupke fizikalne medicine.
Termalna voda i lekovito blato
Banja Kanjiža se izdvaja termomineralnom vodom i lekovitim blatom, odnosno peloidom, koji se koriste u okviru medicinskih tretmana. Voda je bogata natrijumom, hidrokarbonatima, jodom, bromom, sumporom... Voda se zahvata iz bušotine duboke 1.140 metara, a temperatura joj je oko 67 stepeni Celzijusa.
Lekovito blato, odnosno peloid, takođe se koristi u terapijama. Prema Udruženju banja Srbije, reč je o visokoalkalnom peloidu, čija je pH vrednost 10,32. Bogat je natrijumovim solima, karbonatima, jedinjenjima magnezijuma i kalcijuma, kao i različitim mikroelementima. Njegova posebna osobina je da dobro zadržava toplotu, zbog čega se koristi za zagrevanje i oblaganje pojedinih delova tela, ali i za blatne kupke.
Ovi prirodni faktori primenjuju se kao deo medicinske rehabilitacije kod određenih reumatskih tegoba, degenerativnih promena zglobova i kičme, kao i tokom oporavka posle povreda i ortopedskih operacija. Ipak, voda i peloid nisu pogodni za svakoga, a o primeni, temperaturi i trajanju terapije odlučuje lekar nakon pregleda.
Ustanova je namenjena osobama sa degenerativnim promenama zglobova i kičme, reumatskim oboljenjima, stanjima nakon povreda i operacija, kao i pojedinim oboljenjima centralnog i perifernog nervnog sistema. Među programima je i dečja rehabilitacija. Važno je naglasiti da izbor tretmana zavisi od dijagnoze, pregleda i procene lekara, jer termalne procedure nisu odgovarajuće za svakog pacijenta.
Cena smeštaja
Prema zvaničnom cenovniku ustanove koji važi od 1. juna 2026. godine, cene smeštaja u objektu Akvamarin zavise od vrste sobe i paketa. "Bolnički dan“ uključuje smeštaj, pun pansion i terapije koje propiše lekar, dok običan pansion obuhvata smeštaj i tri obroka. Cene su od 4.800 u trokrevetnoj sobi do 9.700 u apartmanu za dve osobe. Boravišna taksa od 120 dinara i osiguranje od 10 dinara dnevno obračunavaju se dodatno, a preporuka je da se cene provere pre rezervacije. Za duži boravak uz terapije postoje i popusti od 10 odsto za boravak duži od 15 dana i 20 procenata za one koji u banji ostaju duže od 20 dana.
Kada je u pitanju cena privatnog smeštaja tu je situacija mnogo povoljnija i pristojan apartman se može naći od 1.500 do 2.500 dinara po noćenju u zavisnosti od opremljenosti, termina i udaljenosti od banje. Privatni smeštaj ne uključuje terapiju i obroke koji se dodatno plaćaju.
Za one koji žele da uživaju u bazenima, a ne dolaze na medicinsku rehabilitaciju, zvanični cenovnik Banje Kanjiža navodi ulaznicu od 600 dinara za odrasle i 400 dinara za decu do 18 godina. Porodična dnevna karta za dve odrasle osobe i dvoje dece košta 1.700 dinara. Ulaz u saune sa korišćenjem bazena iznosi 1.300 dinara.
Šta obići u Kanjiži?
Sama Kanjiža je najpoznatija upravo po lečilištu, a park u banjskoj zoni idealan je za laganu šetnju u mirnom ambijentu i zelenilu. Kanjiža je poznata i po uređenoj obali Tise, gde se nalaze prostor za odmor, plaža i sadržaji za porodice. Ovo je posebno zanimljiv deo grada tokom letnjih meseci, kada se uz reku može provesti nekoliko opuštenih sati.
Sam centar ima gradski trg, lokalne kafiće i mirniji ritam vojvođanskog mesta koji spaja srpske i mađarske kulturne tradicije.
Šta probati od hrane i pića?
Ako dolazite u ovaj deo Vojvodine obavezno iskoristite priliku da probate jela karakteristična za sever Bačke. Na jelovnicima se mogu naći riblji paprikaš, gulaš, jela sa testeninom, meso sa roštilja i domaći kolači. Za desert su dobar izbor štrudla sa makom ili orasima, a uz obrok možete naručiti domaće sokove ili lokalna vina.
Biznis Kurir