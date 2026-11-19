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Na samom severu Srbije, nadomak granice sa Mađarskom, nalazi se Banja Kanjiža, koja ima tradiciju lečenja više od 100 godina. Poznata je po termomineralnoj vodi, lekovitom blatu i rehabilitaciji nakon povreda i operacija. Za razliku od banja koje se uglavnom povezuju sa odmorom i velnes ponudom, ovde je naglasak na medicinskoj rehabilitaciji, uključujući i programe za decu. Istovremeno, blizina Tise, mirna vojvođanska ravnica i mogućnost privatnog smeštaja čine je zanimljivom i za one koji žele kraći predah od svakodnevice.

Gde se nalazi i kako stići iz Beograda?

Banja se nalazi u Kanjiži, na desnoj obali Tise, u severnom delu Vojvodine. Od Beograda je udaljena oko 200 kilometara, od Subotice približno 40 kilometara, a od Novog Sada oko 115 kilometara. Zbog blizine mađarske granice, među gosrtima ima dosta i Mađara.

Ukoliko putujete automobilom najjednostavnije krenuti autoputem A1 prema Subotici, a zatim nastaviti regionalnim putevima do Kanjiže. Putovanje obično traje oko dva i po sata, a možete da se prevezete i autobusom ili brzim vozom do Subotice, a potom lokalni prevozom do Kanjiže.

Kada je nastala Banja Kanjiža?

Priča o Banji Kanjiži započela je početkom 20. veka, kada je voda iz jednog arteškog bunara privukla pažnju lokalnog stanovništva. Bunar je izbušen 1908. godine, a zbog žućkaste vode i gasa koji je izlazio iz cevi ubrzo je dobio naziv "Čudotvorni bunar“. Iste godine počelo je kupanje u vodi, dok su njena svojstva potom ispitivana u laboratoriji u Budimpešti.

Preduzetnik Herman Grinfeld pokrenuo je osnivanje akcionarskog društva za razvoj lečilišta, a 10. avgusta 1913. godine svečano je otvoreno novo arteško kupatilo. Imalo je 12 soba i 20 kada, što je za to vreme predstavljalo značajan poduhvat u to vreme.

Tokom narednih decenija banja se razvijala, a 1976. godine izdvojila se iz lokalnog doma zdravlja i nastavila rad kao centar za rehabilitaciju i rekreaciju. Kompleks Akvamarin počeo je da radi 1980. godine, sa smeštajnim kapacitetima, terapijskim blokom, bazenima, sportskom halom i restoranom. Danas ustanova spaja tradicionalne prirodne faktore lečenja i savremene postupke fizikalne medicine.

Termalna voda i lekovito blato

Banja Kanjiža se izdvaja termomineralnom vodom i lekovitim blatom, odnosno peloidom, koji se koriste u okviru medicinskih tretmana. Voda je bogata natrijumom, hidrokarbonatima, jodom, bromom, sumporom... Voda se zahvata iz bušotine duboke 1.140 metara, a temperatura joj je oko 67 stepeni Celzijusa.

Lekovito blato, odnosno peloid, takođe se koristi u terapijama. Prema Udruženju banja Srbije, reč je o visokoalkalnom peloidu, čija je pH vrednost 10,32. Bogat je natrijumovim solima, karbonatima, jedinjenjima magnezijuma i kalcijuma, kao i različitim mikroelementima. Njegova posebna osobina je da dobro zadržava toplotu, zbog čega se koristi za zagrevanje i oblaganje pojedinih delova tela, ali i za blatne kupke.

Ovi prirodni faktori primenjuju se kao deo medicinske rehabilitacije kod određenih reumatskih tegoba, degenerativnih promena zglobova i kičme, kao i tokom oporavka posle povreda i ortopedskih operacija. Ipak, voda i peloid nisu pogodni za svakoga, a o primeni, temperaturi i trajanju terapije odlučuje lekar nakon pregleda.

Ustanova je namenjena osobama sa degenerativnim promenama zglobova i kičme, reumatskim oboljenjima, stanjima nakon povreda i operacija, kao i pojedinim oboljenjima centralnog i perifernog nervnog sistema. Među programima je i dečja rehabilitacija. Važno je naglasiti da izbor tretmana zavisi od dijagnoze, pregleda i procene lekara, jer termalne procedure nisu odgovarajuće za svakog pacijenta.

Cena smeštaja

Prema zvaničnom cenovniku ustanove koji važi od 1. juna 2026. godine, cene smeštaja u objektu Akvamarin zavise od vrste sobe i paketa. "Bolnički dan“ uključuje smeštaj, pun pansion i terapije koje propiše lekar, dok običan pansion obuhvata smeštaj i tri obroka. Cene su od 4.800 u trokrevetnoj sobi do 9.700 u apartmanu za dve osobe. Boravišna taksa od 120 dinara i osiguranje od 10 dinara dnevno obračunavaju se dodatno, a preporuka je da se cene provere pre rezervacije. Za duži boravak uz terapije postoje i popusti od 10 odsto za boravak duži od 15 dana i 20 procenata za one koji u banji ostaju duže od 20 dana.

Kada je u pitanju cena privatnog smeštaja tu je situacija mnogo povoljnija i pristojan apartman se može naći od 1.500 do 2.500 dinara po noćenju u zavisnosti od opremljenosti, termina i udaljenosti od banje. Privatni smeštaj ne uključuje terapiju i obroke koji se dodatno plaćaju.

Za one koji žele da uživaju u bazenima, a ne dolaze na medicinsku rehabilitaciju, zvanični cenovnik Banje Kanjiža navodi ulaznicu od 600 dinara za odrasle i 400 dinara za decu do 18 godina. Porodična dnevna karta za dve odrasle osobe i dvoje dece košta 1.700 dinara. Ulaz u saune sa korišćenjem bazena iznosi 1.300 dinara.

Šta obići u Kanjiži?

Sama Kanjiža je najpoznatija upravo po lečilištu, a park u banjskoj zoni idealan je za laganu šetnju u mirnom ambijentu i zelenilu. Kanjiža je poznata i po uređenoj obali Tise, gde se nalaze prostor za odmor, plaža i sadržaji za porodice. Ovo je posebno zanimljiv deo grada tokom letnjih meseci, kada se uz reku može provesti nekoliko opuštenih sati.

Sam centar ima gradski trg, lokalne kafiće i mirniji ritam vojvođanskog mesta koji spaja srpske i mađarske kulturne tradicije.

Šta probati od hrane i pića?

Ako dolazite u ovaj deo Vojvodine obavezno iskoristite priliku da probate jela karakteristična za sever Bačke. Na jelovnicima se mogu naći riblji paprikaš, gulaš, jela sa testeninom, meso sa roštilja i domaći kolači. Za desert su dobar izbor štrudla sa makom ili orasima, a uz obrok možete naručiti domaće sokove ili lokalna vina.