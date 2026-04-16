U današnje vreme gotovo je nemoguće zamisliti svakodnevicu bez mašine za pranje i sušenje veša. Ovi kućni aparati, koji nam štede vreme i trud, postali su nezaobilazan deo modernih domaćinstava.

Međutim, upravo jedan od tih uređaja, sušilica za veš, našao se u centru ozbiljnog bezbednosnog upozorenja. Oko 85.000 domaćinstava trebalo bi da dobije posetu proizvođača zbog potencijalnog rizika od požara, a problem se odnosi na određene modele sa toplotnom pumpom koje proizvodi Haier.

Problem kod različitih brendova

Reč je o uređajima koji su na tržištu prodavani pod više različitih brendova, uključujući Baumatic, Candy, Caple, Hoover, Iberna, Lamona i Montpellier. Upravo ta široka distribucija dodatno zabrinjava jer se mnogi od tih modela nalaze i na evropskom, pa tako i na hrvatskom tržištu.

Stiglo upozorenje

Kancelarija za bezbednost proizvoda i standarde (OPSS) ove nedelje je objavila da će biti sproveden program otklanjanja nedostataka. "Proizvođači u Ujedinjenom Kraljevstvu pokrenuli su program modifikacije za proizvode obuhvaćene ovim bezbednosnim problemom“, naveli su.

"Kompanije će posetiti svako domaćinstvo koje poseduje pogođene sušilice za veš i učiniti ih bezbednim.”

OPSS poziva sve građane na koje se ovo odnosi, uključujući i one koji nisu sigurni da li su pogođeni, da provere spisak modela i kontaktiraju proizvođača. Putem dostupnih linkova možete proveriti da li je vaš model pogođen.

Stručnjaci upozoravaju da korisnici koji poseduju navedene modele treba odmah da provere serijske oznake svojih uređaja. Ako se utvrdi da je sušilica među pogođenima, preporuka je da se uređaj odmah isključi iz struje i ne koristi dok se ne izvrši popravka.

Velika većina domaćinstava poseduje sušilicu za veš, što je čini jednim od najčešće korišćenih kućnih uređaja. Međutim, stručnjaci za bezbednost nedavno su upozorili da je ovaj uređaj koji štedi vreme ujedno i među najopasnijima.

Podaci o požarima britanske vlade pokazuju da sušilice za veš uzrokuju 884 požara godišnje u Ujedinjenom Kraljevstvu, što je više od 16 nedeljno. Analiza organizacije Electrical Safety First, zasnovana na podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, sugeriše da su kućni električni uređaji povezani sa najmanje tri slučajna požara dnevno u Engleskoj.