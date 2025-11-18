Slušaj vest

Institut za stočarstvo u Beogradu je najavio da bi u decembru trebalo na domaćem tržištu da se pojave tri nove vrste kobasica od svinjskog mesa: super grčka sa origanom i paprikom, super orijentalna sa karijem i kurkumom i pikant kobasica od više vrsta ljutih paprika.

Institut je nove proizvode predstavio kao inovativnu liniju hibridnog mesa jer je povećao prisustvo biljnih materija u odnosu na meso, snizio troškove proizvodnje i ponudio kupcima prerađevine jeftinije od tradicionalnih mesnih proizvoda.

Po rečima pomoćnika direktora za nauku Instituta za stočarstvo u Beogradu Nikole Stanišića za Dnevnik, u mesnim prerađevinama u domaćoj industriji do najaviše deset posto ima biljnih vlakana, skroba i soje, a ostatak čini meso.

- U sastavu novih kobasica biće 40 odsto biljnih dodataka, a 60 posto mesa. Za kobasice su se koristili teksturirani biljni proteini, soja, grašak i gluten i tako napravljeni proizvodi znatno smanjuju količinu mesa a više nego tri puta povećavaju prisustvo biljnih dodataka - istakao je Stanišić.

Za nove kobasice, kazao je, beogradski Institut za stočarstvo već je potpisao ugovore o prodaji licence za novu tehnologiju dvema kompanijama iz Nemačke. - Zahvaljujući tim ugovorima insitut je pokazao da inovacije u industriji mesa mogu da dođu iz Srbije i da budu konkurentne na evropskom tržištu.

Institut razvija recepturu i za jagnjeću kobasicu. Na novom proizvodu se radi i još se ne zna koliko će u procentima biti mesa a koliko biljnih vlakana. Poznato je samo da će u jagnjećim kobasicama preovladati ukus nane i da bi taj proizvod trebao da bude gotov početkom naredne godine.

- Industrija mesa ne može da opstane bez inovacija. Potrebno je zadovoljiti nutritivne potrebe potrošača, a istovremeno smanjiti emisiju gasova staklene bašte i potrošnju resursa - naveo je Stanišić.

Spin-of kompanija

Institut za stočarstvo već nekoliko godina radi na spajanju tradicionalne tehnologije proizvodnje mesa sa inovativnim tehnologijama i pre godinu dana je osnovao „spin-of” kompaniju „Super proizvodi od mesa”, koja razvija i proizvodi hibridne kobasice koje kombinuju meso sa biljnim komponentama.