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Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 231 dinara za litar, a benzina 202 dinara. Ako poredimo sa prethodnom nedeljom, evrodizel je poskupeo za dva dinara, a benzin je skuplji za isto toliko.

Cene naftnih derivata važiće do petka, 28. avgusta 2026. godine.

Podsetimo, Vlada Srbije juče je donela uredbu kojom je za dva meseca produžena uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cena derivata nafte, objavljeno je u današnjem Službenom glasniku. Prethodna uredba je važila do 19. avgusta, a nova stupa na snagu danas i važiće 60 dana.

Uredba se primenjuje na evro dizel i evro premijum BMB 95 a kako se navodi na najvišu maloprodajnu cenu derivata nafte nije dozvoljeno obračunavati druge naknade ili druge troškove koji nisu propisani ovom uredbom ili drugim posebnim propisima.

Biznis Kurir

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