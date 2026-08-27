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Energetska sanacija fasade u Srbiji 2026. godine za većinu porodica više nije pitanje izbora, nego trenutka. Za prosečnu porodičnu kuću sa oko 150 kvadrata fasadne površine demit sistem sa kvalitetnom izolacijom realno ulazi između 4.500 i 7.500 evra, a državni i lokalni program zajedno mogu da pokriju između polovine i dve trećine tog iznosa, ali samo onima koji uhvate javni poziv u svojoj opštini i prođu pripremu papira na vreme.

Najveći deo domaćinstava i dalje ne računa na vreme tačno tri stvari koje odlučuju o ishodu cele investicije: kog programa može da bude deo, koliko zaista košta kvadrat fasade u 2026. godini i šta izvođač mora da uradi da bi ta investicija ostala u zidu, a ne završila kao pucanje i buđ posle prve zime. Dodatni problem je što deo vlasnika i dalje energetsku sanaciju posmatra kao estetski posao, iako danas upravo kroz neizolovane zidove odlazi veliki deo toplote zbog kojeg računi za grejanje ostaju visoki čak i nakon zamene kotla ili ugradnje kvalitetnije stolarije.

Energetska sanacija i sufinansiranje

Tekući program sufinansiranja vodi Ministarstvo rudarstva i energetike u saradnji sa 149 gradova i opština sa kojima je zaključen ugovor. Za pojedinačnu meru, što znači i samostalnu izolaciju fasade, država pokriva do 50 odsto vrednosti investicije. Ako se fasada radi kao deo paketa mera, recimo zajedno sa zamenom stolarije, izolacijom krova ili ugradnjom toplotne pumpe, povraćaj raste do 65 odsto. Socijalno ugrožena domaćinstva, i to od prošlog ciklusa bez obaveze formalnog statusa energetski ugroženog kupca, mogu da dobiju subvenciju do 90 odsto.

Ukupna sredstva koja su Ministarstvo i lokalne samouprave izdvojili za poslednji ciklus iznose 2,37 milijardi dinara, što je dovoljno za oko 10.000 domaćinstava. Do kraja 2027. godine, kroz projekat koji se realizuje uz Svetsku banku, plan je da se obuhvati više od 50.000 domaćinstava. Novi opšti konkurs Ministarstva očekuje se u poslednjem kvartalu 2026. godine, ali svaka opština raspisuje svoj poseban javni poziv tek nakon što potpiše ugovor sa Ministarstvom.

Foto: Youtube Printscreen

U Beogradu se programi vode po opštinama.Novi Beograd je za poslednji ciklus zajedno sa Ministarstvom izdvojio 62 miliona dinara, što je dva i po puta više nego godinu ranije, i očekuje da se sklopi blizu 400 ugovora sa vlasnicima stanova i kuća. Maksimalni iznos subvencije za pojedinačnu meru zamene stolarije u Novom Beogradu postavljen je na 150.000 dinara, dok se za izolaciju fasade visina utvrđuje srazmerno površini i tipu izolacije.

Cena fasade po kvadratu

Cena demit fasade sa stiroporom debljine 10 do 12 centimetara i završnim mineralnim ili silikatnim malterom danas se u Srbiji kreće između 25 i 40 evra po kvadratu, sa materijalom i radom. Grafitni EPS, koji ima bolji koeficijent provođenja toplote, ulazi između 22 i 32 evra po kvadratu, ali ovde se obično preporučuje veća debljina. Kamena vuna, koja je paropropusna i negoriva, kreće od 28 do 40 evra po kvadratu i u proseku je oko 25 odsto skuplja od stiropora. Ventilirajuće fasade sa alubondom, keramikom ili drvetom ulaze u potpuno drugu kategoriju i lako prelaze 60 evra po kvadratu.

U Beogradu su cene po pravilu na gornjoj granici ovog raspona, a sam rad majstora bez materijala kreće se između 13 i 17 evra po kvadratu. Za porodičnu kuću sa fasadnom površinom oko 150 kvadrata to znači da samo postavljanje, bez pripreme zidova i bez završnog dekorativnog sloja, ulazi između 2.000 i 2.500 evra. Sa materijalom, kompletna demit fasada na takvoj kući realno završava između 4.500 i 6.000 evra, dok ista kuća sa kamenom vunom prelazi 6.000 i ide do 7.500 evra.

Bitan detalj koji se često previdi: stručna preporuka za klimatske uslove u Srbiji je minimalna debljina stiropora od 10 centimetara, a optimalna 12. U praksi se kod nas i dalje često postavlja stiropor od osam centimetara, što je jedan od glavnih razloga zbog kojeg deo domaćinstava godinu dana nakon investicije ne vidi očekivanu uštedu na grejanju. Kada se pravilno uradi kompletan sistem izolacije zajedno sa kvalitetnom stolarijom, deo vlasnika u praksi beleži smanjenje troškova grejanja i do 30 ili 50 odsto, posebno u starijim objektima koji ranije gotovo da nisu imali ozbiljnu termoizolaciju.

Postupak od javnog poziva do isplate

Subvencija ne ide direktno iz Ministarstva ka građaninu. Ministarstvo prvo potpisuje ugovor sa lokalnom samoupravom, a tek potom svaka opština raspisuje svoj javni poziv i tu počinje praktični deo koji veliki broj domaćinstava potceni. Od trenutka objave poziva mora da prođe najmanje deset dana do roka za podnošenje prijava, što je zakonski minimum koji najveći broj zainteresovanih propusti zato što javni pozivi često traju kratko i objavljuju se na sajtu opštine bez velike najave.

Foto: Kurir/T.S.

Uz prijavu se predaje fotokopija lične karte, dokaz o vlasništvu nad objektom i račun za struju koji pokazuje potrošnju veću od 30 kilovat-časova mesečno. Izvođač radova ne sme da bude bilo koja firma bira se isključivo sa zvanične liste koju je opština prethodno odobrila, što znači da se i ponude moraju tražiti samo od izvođača sa te liste. Po završetku radova izlazi komisija opštine i proverava kvalitet izvedenih radova, i tek tada se isplaćuje subvencija. Od javnog poziva do uplate često prođe između tri i šest meseci, što znači da domaćinstvo mora da bude spremno da deo iznosa isplati izvođaču unapred, a refundaciju čeka kasnije.

Kod stambenih zajednica problem je često još komplikovaniji. Veliki broj zgrada ne uspe da uđe u proceduru jer stanari ne mogu da se dogovore oko finansijskog učešća, upravnici kasno pripreme dokumentaciju ili deo vlasnika odbija dodatne troškove. Upravo zbog toga stručnjaci danas preporučuju da se pre prijave prvo napravi precizan finansijski plan zgrade i okvirna procena kompletnih radova, jer upravo organizacija stanara često odlučuje da li će projekat uopšte biti realizovan.

Greške zbog kojih fasada počne da puca već posle prve zime

Najčešća greška kod energetske sanacije fasade nije izbor materijala, nego ugradnja. Kada se lepak nanosi samo u nekoliko tačaka u centru stiropor ploče, između zida i izolacije ostaju vazdušni džepovi koji posle nekoliko meseci postaju toplotni mostovi, a fasada počinje da puca po šavovima. Pravilno lepljenje znači traku lepka duž celih ivica ploče i nekoliko tačaka po sredini, a izolacija mora dodatno da se mehanički pričvrsti tiplovima pravilo je šest do osam po kvadratu, više na uglovima koji su najizloženiji vetru.

Druga skupa greška je mešanje materijala različitih proizvođača zato što je negde nešto jeftinije. Garancija od deset i više godina koju daju proizvođači važi isključivo kada se koristi sistemsko rešenje jednog proizvođača, od lepka i ploča do mrežice, prajmera i završnog maltera. Čim se kombinuju delovi iz različitih sistema, garancija pada, a sa njom i očekivani vek fasade.

Treći problem je rad zimi. Demit fasada se ne radi na temperaturi nižoj od pet stepeni, ni na zidu koji je vlažan, jer lepak i malter ne mogu da vežu kako treba. Domaćinstva koja žure da iskoriste subvenciju do kraja kalendarske godine često upravo zato dobiju fasadu koja narednog proleća počinje da pokazuje prve probleme.