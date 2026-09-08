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Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević rekla je danas da je Srbija prva evropska zemlja sa kojom je Uzbekistan spreman da započne proces koji će voditi ka sporazumu o slobodnoj trgovini.

Lazarevićeva ističe da su dve strane, kada je reč o trgovini, izrazile spremnost da započnu pregovore o zaključenju sporazuma o slobodnoj trgovini.

"Danas će biti potpisana i zajednička deklaracija kojom zapravo ulazimo u pretpregovore, odnosno definisanje modaliteta daljih pregovora“, rekla je Lazarevićeva za RTS.

Objasnila je da je to standardna faza u proceduri koja prethodi pregovorima. Sledeći korak je formiranje ekspertskog tima dve strane koji će definisati modalitete pregovora, obuhvat budućeg sporazuma i njegove ključne komponente.

Intenzivna ekonomska saradanja

Lazarevićeva je rekla da ekonomska saradnja Srbije i Uzbekistana poslednjih godinu dana beleži intenzivan razvoj.

Od posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića Taškentu prošlog oktobra do posete predsednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva, organizovana su četiri poslovna foruma sa ciljem povezivanja poslovnih zajednica dve zemlje.

Poseban značaj saradnji, kako navodi Lazarevićeva, daje brzi ekonomski razvoj Uzbekistana i čitavog regiona Centralne Azije.

Uzbekistan je, prema njenim rečima, u prva dva kvartala ove godine zabeležio rast BDP-a od 8,6 odsto, a njegova ekonomija razvija se u više sektora u kojima postoji visok stepen komplementarnosti sa Srbijom.

Foto: Zorana Jevtić

Lazarevićeva je navela da Uzbekistan za sada ima sporazume o slobodnoj trgovini sa zemljama Zajednice nezavisnih država, ali da intenzivno širi mrežu partnera.

Kako je navela, samo ove godine započeo je pregovore sa Indonezijom i Singapurom, pre nekoliko dana.

"Srbija je prva evropska zemlja sa kojom žele da uđu u pregovore“, naglasila je Lazarevićeva.

Srbija, kada je reč o Centralnoj Aziji, već ima režim slobodne trgovine sa Kazahstanom i Kirgistanom u okviru Evroazijske ekonomske unije.

Potencijal za saradnju u poljoprivredi

Jedna od oblasti u kojima postoji veliki potencijal za saradnju jeste poljoprivreda, koja, prema rečima Lazarevićeve, učestvuje sa 17,3 odsto u BDP-u Uzbekistana i zapošljava četvrtinu radne snage te zemlje.

Srbija na uzbekistansko tržište već izvozi mašine za prehrambeni sektor, kao i sadni i semenski materijal.

Uzbekistan je uspešan proizvođač pšenice i brojnih vrsta voća, a Lazarevićeva je navela da očekuje i intenziviranje saradnje sa institutima u Srbiji.

Pored povećanja trgovine robom i uslugama, saradnja bi Srbiji mogla da obezbedi i značajne sirovine za domaću industriju, ali istovremeno i veći prostor za plasman srpskih proizvoda na uzbekistansko tržište.

Lazarevićeva je ukazala i na mogućnost osnivanja zajedničkih preduzeća, posebno u tekstilnom sektoru.

Plan je da se obezbedi povoljnija uvozna sirovina koja bi se dalje prerađivala u Srbiji, čime bi se podržala domaća prerađivačka industrija i proizvodnja namenjena izvozu.

Uzbekistan je, dodaje, značajan izvoznik jezgrastog i sušenog voća, pa bi razvoj slobodne trgovine mogao da se odrazi i na cene tih proizvoda na domaćem tržištu.

"Sve što se radi na kraju nekog lanca zaista se reflektuje tako da sami građani imaju korist. To što otvaramo nova radna mesta i što stvaramo neki novi posao svakako se reflektuje tako da mnogo više ljudi radi, samim tim mnogo više ljudi zarađuje, kompanije bolje funkcionišu“, istakla je Lazarevićeva.

Zajedno na druga tržišta

Otvaranje novog tržišta, prema njenim rečima, može da stvori i mogućnost za zajednički nastup kompanija dve zemlje na drugim tržištima.

Lazarevićeva je govorila i o rezultatima posete Dubaiju, gde je učestvovala na godišnjem investicionom sastanku koji okuplja predstavnike vlada, investitore i najveće kompanije.

Tokom boravka razgovarala je sa ministrom spoljne trgovine Ujedinjenih Arapskih Emirata i predsednikom Komore Dubaija, kao i sa generalnim sekretarom Saveta za saradnju arapskih država Zaliva.

Prema njenim rečima, generalni sekretar tog Saveta izrazio je želju da poseti Srbiju tokom Ekspa, a biće mu upućen i zvaničan poziv.

Lazarevićeva je navela i da očekuje da u narednih nekoliko meseci Srbiju poseti ministar spoljne trgovine UAE sa predstavnicima kompanija.

"Želimo da iniciramo jedan novi investicioni ciklus i da nam dođu nove emiratske kompanije u neke nove oblasti saradnje na kojima i te kako radimo“, rekla je Lazarevićeva.

Govoreći o najnovijim spoljnotrgovinskim pokazateljima, Lazarevićeva navodi da je u periodu od januara do jula izvoz Srbije porastao 8,8 odsto i premašio 21 milijardu evra.

Uvoz je u istom periodu rastao dvostruko sporijom stopom - 4,4 odsto.

Evropska unija ostaje ključno tržište za Srbiju, a izvoz u EU porastao je za gotovo deset odsto. Nemačka je na prvom mestu sa više od tri milijarde evra srpskog izvoza, dok je Italija druga sa gotovo dve milijarde.

Rast izvoza prerađivačke industrije

Kako je istakla, posebno je značajan, rast izvoza prerađivačke industrije od skoro deset odsto.

"Mislim da se u ovom teškom, izazovnom vremenu sa kojim se suočavaju i Evropa i svet, srpska ekonomija i spoljna trgovina drže jako dobro“, ocenila je Lazarevićeva.

Lazarevićeva je govorila i o primeni digitalnih cenovnika i navela da je sistemom obuhvaćeno 35 trgovinskih lanaca sa oko 1.000 objekata i 25 grupa proizvoda.

Od 35 trgovaca, njih 26 je već imalo obavezu dostavljanja podataka tokom primene uredbe, dok je devet novih u sistemu i potrebno im je vreme da se tehnički prilagode.

Ministarstvo, u saradnji sa Kancelarijom za IT i eUpravu, radi na tome da trgovci podatke dostavljaju u odgovarajućoj formi, posebno za Portal otvorenih podataka.

Cilj je da građani početkom sledeće godine dobiju digitalne alate koji će im omogućiti da jednostavno upoređuju cene u različitim trgovinskim lancima.

"Intencija nam je da već početkom sledeće godine imamo digitalne alatke kojima ćete sa vašeg mobilnog telefona moći da imate svoju personalizovanu potrošačku korpu i da jedan isti proizvod pratite kroz različite supermarkete i upoređujete cene“, najavila je Lazarevićeva.