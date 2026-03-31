OFAK je produžio licencu kompaniji Lukoil do 1. maja 2026. godine, čime su obuhvaćene sve transakcije neophodne za poslovanje i ugovorne aktivnosti.

Kancelarija za kontrolu strane imovine pri Ministarstvu finansija SAD izdala je novu opštu licencu kojom se do 1. maja odobravaju transakcije potrebne za vođenje pregovora i sklapanje uslovnih ugovora sa „Lukoilom“ i njegovim povezanim društvima, a koje se odnose na prodaju, raspolaganje ili prenos kompanije Lukoil International GmbH, kao i njenih delova u kojima ima većinski vlasnički udeo.

Ovom licencom obuhvaćene su i transakcije koje su uobičajene za održavanje ili gašenje poslovanja, ugovora i drugih aranžmana entiteta povezanih sa Lukoil International GmbH, takođe sa rokom važenja do 1. maja 2026. godine.

OFAK je naveo da se blokirani računi tih entiteta mogu koristiti, zaduživati ili odobravati za transakcije koje su dozvoljene u okviru aktivnosti održavanja ili gašenja poslovanja.

Istovremeno, licenca ne podrazumeva odblokiranje imovine koja je zamrznuta po drugim osnovama, niti omogućava transakcije koje su inače zabranjene sankcijama prema Rusiji, osim u slučajevima koji su izričito navedeni.

Takođe, nije dozvoljen prenos sredstava ka licima ili računima koji se nalaze u Ruskoj Federaciji.