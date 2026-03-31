Prosečna cena regularnog benzina u Sjedinjenim Američkim Državama danas je prešla četiri dolara po galonu (3,785 litara), prvi put od avgusta 2022. godine, što je posledica sukoba na Bliskom istoku.

Podaci Američke automobilske asocijacije pokazuju da prosečna maloprodajna cena benzina sada iznosi 4,018 dolara, što predstavlja rast za više od jednog dolara u odnosu na početak rata, kada je cena bila 2,98 dolara po galonu, prenosi Blumberg.

Rat u Iranu poremetio je globalni transport nafte i gasa, uključujući skoro potpuno zatvaranje ključnog Ormuskog moreuza.

Cena sirove nafte u SAD je premašila 100 dolara po barelu, dok su rafinisani proizvodi, uključujući benzin i dizel, zabeležili još brži rast.

Kako se navodi, maloprodajna cena dizela prešla je 5,45 dolara po galonu, što predstavlja dodatnu pretnju po pitanju inflacije.

Rast cena goriva direktno utiče na političku situaciju za administraciju predsednika Donalda Trampa u izbornoj godini, dok istovremeno otežava zadatak Federalnih rezervi u kontroli inflacije uz očuvanje zaposlenosti.

Posledice sukoba na Bliskom istoku već se osećaju i širom sveta. Indija se suočava sa hroničnim nedostatkom kuhinjskog gasa, Japan je ranije ovog meseca zabeležio rekordne cene benzina, a u Australiji su benzinske stanice ostale bez goriva.