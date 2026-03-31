Slobodna zona u Priboju beleži kontinuiran i stabilan rast, uz proširenje postojećih kapaciteta i nove planove za zapošljavanje koji bi u narednom periodu mogli da obezbede i do 1.000 novih radnih mesta.

Prema podacima Industrijskih parkova Priboj, broj kompanija i zaposlenih u zoni je u stalnom porastu, dok dodatnu sigurnost poslovnom okruženju pružaju produženi ugovori sa investitorima, prenosi Glas Zapadne Srbije.

Direktor Industrijskih parkova Priboj, Ivan Komarica, naveo je da je kompanija Flex Academy, koja već posluje u slobodnoj zoni, trenutno najveći poslodavac sa više od 300 zaposlenih.

- Rad se odvija u dve smene, a po potrebi biće angažovana i treća. Flex je produžio ugovor na još 10 godina, a u planu je proširenje proizvodnje kroz novi pogon na više od 30.000 kvadratnih metara, gde će biti potrebno još oko 1.000 radnika - rekao je Komarica.

Dalji razvoj i investicije potvrdili su i predstavnici same kompanije.

- Planiramo dalja ulaganja u fabriku. Već imamo više od 2.000 zaposlenih na nivou kompanije, a cilj nam je nastavak rasta, novo zapošljavanje i proširenje proizvodnje u okviru slobodne zone - izjavio je finansijski direktor Flex Academy Priboj Kaja Erturk (Kaya Erturk).

Važan doprinos razvoju zone daje i kompanija Inmold, koja zapošljava više od 150 radnika i kontinuirano investira u unapređenje proizvodnje i tehnoloških procesa.

- Fabrika u Priboju posluje osam godina i stalno unapređujemo procese i kadar, što potvrđuje stabilan razvoj kompanije - naveo je Miloš Nikolić, menadžer ljudskih resursa Inmolda.

Takođe, kompanija Refisa produžila je ugovor na dodatnih 20 godina, dok je Flex Academy produžio saradnju na još deset godina, što dodatno potvrđuje poverenje investitora u poslovni ambijent u Priboju.