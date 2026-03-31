Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda i Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije oglasili su javnu prezentaciju urbanističkog projekta koji se odnosi na izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa na Novi Beograd, na prostoru nekadašnje fabrike IMT.

Zahtev za potvrdu projekta podnela je kompanija Bureau Cube Partners u ime investitora ABL Solvent. Planirana gradnja obuhvata dve građevinske parcele (GP2 i GP4), koje će nastati od delova postojećih katastarskih parcela u KO Novi Beograd.

Prema planu, kompleks će imati ukupnu bruto razvijenu građevinsku površinu od približno 278.744 kvadrata, na parceli veličine oko 37.934 kvadrata. Predviđena je izgradnja 1.656 stanova, 44 poslovna prostora i 32 poslovna apartmana, uz obezbeđenih 2.268 parking mesta.

Objekti su projektovani kao devet lamela različite spratnosti - od 3Po+Pr+9+Ps do 3Po+Pr+20+Ps. Poslovni sadržaji biće smešteni u prizemnim etažama, dok su stambene jedinice planirane na višim spratovima.

Urbanistički projekat predviđa, kako se navodi, formiranje kontinuirane pešačke promenade duž obuhvaćenog prostora, kao i jedinstveno uređenje zelenih i slobodnih površina u skladu sa planskom dokumentacijom.

Obuhvaćena lokacija nalazi se u okviru nekadašnjeg industrijskog kompleksa IMT-a u bloku 64, koji je danas, kako piše u dokumentu, u stanju prostorne i funkcionalne degradacije, sa napuštenim halama i zastarelom infrastrukturom.

Realizacija projekta planirana je kroz sedam faza, koje uključuju izgradnju podzemnih garaža i pojedinačnih lamela, pri čemu je predviđeno da svaka faza funkcioniše kao zasebna celina sa pratećom infrastrukturom.

Podsetimo, kompanija ABL Solvent je 2021. godine kupila poslovni kompleks IMT na Novom Beogradu za 70,7 miliona evra.

Javna prezentacija trajaće do 6. aprila.