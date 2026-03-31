Proizvodi koje proizvodi švajcarska kompanija Nestlé, ukradeni su tokom transporta na ruti od fabrike u centralnoj Italiji ka Poljskoj, saopštio je KitKat. Lopovi su ukrali više od 400.000 KitKat čokoladica, ukupne težine oko 12 tona, iz kamiona u Evropi.

Kompanija je navela da je ukupno nestalo 413.793 KitKat čokoladice. Svaki proizvod može se identifikovati putem serijskog broja na pakovanju, a iz kompanije apeluju da im se javi svako ko pronađe odgovarajući broj.

U saopštenju se takođe zaključuje da krađe tereta i prevare u transportu postaju sve učestalije i sofisticiranije.

- Uvek smo podsticali ljude da naprave pauzu uz KitKat, ali izgleda da su lopovi tu poruku shvatili previše doslovno i napravili pauzu sa više od 12 tona naše čokolade. Činjenica je da krađa tereta postaje sve veći problem za kompanije svih veličina - dodao je portparol.

U objavi na Instagramu, KitKat je dodatno naveo da "nema razloga za zabrinutost kada je u pitanju bezbednost potrošača, a snabdevanje nije ugroženo".