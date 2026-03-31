Mnoge zemlje se suočavaju sa deficitom radne snage, a taj problem prisutan je i u Srbiji. Novi uslovi i izazovi na tržištu rada doveli su do toga da su neka zanimanja postala traženija, ali i plaćenija.

Oni koji ne treba da se brinu da će naći posao, ali i dobro zaraditi, su zanatlije i vozači. Na listi poslova koji će i u 2026. biti najtraženiji su i oni iz IT sektora.

Podaci pokazuju da su u ovom trenutku sve zanatlije izuzetno tražene, kao i high-tech zanimanja koja odgovaraju novom razvoju tržišta.

- Što se tiče radnika, ova godina će biti intenzivnija u odnosu na prethodnu. Pored proizvodnih radnika koje ćemo aktivno zapošljavati, imaćemo i ostale pozicije koje će biti u sklopu održavanja kvaliteta ili prodžekt menadžmenta - kaže Marija Minović, iz PWO kompanije.

Poslodavci imaju i mogućnost da tokom sajma zapošljavanja obave intervjue sa većim brojem kandidata, iskoriste profesionalnu selekciju od strane Nacionalne službe zapošljavanja i iskoriste finansijsku podršku službe.

- Sigurno, preko 20 godina radimo s Nacionalnom službom za zapošljavanje, par puta godišnje dolazimo na sajmove. Nije jedini kanal gde nalazimo kvalitetnu radnu snagu, ali jeste jedan od njih - kaže Gordana Simidžija, McDonald's Srbija.

Govoreći o mogućnosti pronalaska kvalitetnog zanatlije, poslodavci ističu da je to čest problem, naročito kod mlađeg kadra.

- Posebno kada se tiče konkretno mlađeg kadra, teško je naći iz razloga što se ljudi ne zadržavaju toliko često u kompanijama, često menjaju poslove, tako da je zbog toga teško pronaći nekoga ko će ostati duže vreme i ko će se usavršavati u kompaniji - kaže Sanja Babović, "9. septembar" Čačak.

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 11 javnih poziva, putem kojih će, kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenim licima u mere aktivne politike zapošljavanja, biti uključeno više od 15.000 lica.

- U zavisnosti od toga kakve su potrebe poslodavca, imaju mogućnost da koriste finansijsku podršku za otvaranje novih radnih mesta i za obučavanje lica za rad na određenim poslovima. Tu su i programi za mlade koji nemaju radnog iskustva, kao što su mere stručna praksa i pripravništvo za mlade sa visokim i srednjim nivoom kvalifikacija. Svakako treba napomenuti i finansijsku podršku poslodavcima koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom, imajući u vidu činjenicu da su im na raspolaganju i mere kao što su subvencija zarade, radna aktivacija i mere podrške prilagođavanja radnog mesta za lica koja se zapošljavaju pod posebnim uslovima - objašnjava Ana Dojčilović iz NZS Čačak.