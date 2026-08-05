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Vest je objavljena samo dan nakon što su akcije Amazona dostigle istorijski maksimum, zahvaljujući kvartalnim rezultatima koji su bili bolji od očekivanja i povećali tržišnu vrednost kompanije na više od tri biliona dolara, prenosi CNBC.

Nakon objavljivanja prijave, akcije Amazona pale su više od dva odsto u ranom trgovanju na Volstritu.

Prodaje akcije iz 1994. godine

Prema podnetoj dokumentaciji, reč je o akcijama koje je Bezos stekao još 1994. godine, kada je osnovao Amazon, a posao je realizovan preko investicione banke Morgan Stenli.

Amazon je prošle nedelje objavio kvartalne rezultate iznad očekivanja analitičara, pre svega zahvaljujući snažnom rastu poslovanja u oblasti računarstva u oblaku i sve većoj potražnji za uslugama zasnovanim na veštačkoj inteligenciji.

Akcije kompanije iz Sijetla su od početka godine porasle za oko 23 odsto. Bezos poslednjih godina redovno prodaje manje pakete akcija kroz unapred definisane planove, dok istovremeno ostaje jedan od najvećih pojedinačnih akcionara Amazona.

U prijavi se navodi i da je u maju donirao više od 220.000 Amazonovih akcija dobrotvornim organizacijama.

Kako Srbi mogu kupiti akcije Amazona?

A na koji način građani Srbije, koji žele da kupe akcije Amazona, mogu to učiniti Kurir Biznis je odgovor potražio u jednoj poznatoj brokerskoj kući.

- Postoje dva načina na koji građani Srbije mogu kupiti akcije Amazona. Jedan je da preko interneta pronađu nekakvog globalnog onlajn borkera i da direktno pristupe svetskom tržitšu kapatila, a drugi je da nađu domaću brokersku kuću i isto to urade peko nje. Globalni brokeri su jeftiniji, ali tu nemate nikakvu vrstu stručne, tehniče i bilo koje druge vrte pomoći. Zato je za naše ljude najbolje da nađu nekog ko će da ih malo i edukuje, a to su naše domaće brokerske kuće - objašnjava naš sagovronik iz brokerske kuće.

Kolika je provizija?

On dodaje da je provizija u trgovanju akcijama kod domaćih brokerskih kuća između pola procenta i jedan odsto od vrednosti transakcije.

- Kod stranih brokera to je i nekoliko puta niže - ističe sagovornik Kuri Biznsia.

Na pitanje da li je naši građani mogu biti prevareni pri izboru brokerske kuće preko interneta, broker odgovara da na prevaru nasednu oni koji nisu dovoljno informisani.