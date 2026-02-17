Slušaj vest

Ulaganje može predstavljati delotvorniji način za uvećanje imovine nego oslanjanje isključivo na klasične oblike gotovinske štednje. Prihvatanjem nešto višeg nivoa rizika i ulaganjem na berzi, investitori mogu postati vlasnici udela u najpoznatijim globalnim brendovima ili prepoznati potencijal kompanija koje su još u razvoju.

Na duže staze, investicije najčešće donose veće prinose u poređenju sa štednjom u gotovini, a istovremeno pružaju veću zaštitu vrednosti novca od uticaja inflacije.

Ipak, izbor konkretne investicije je tek početak. Podjednako je važno na koji način se novac ulaže, kako bi se u potpunosti iskoristio njegov potencijal i obezbedila što veća poreska efikasnost.

Napravite jasan plan

Planiranje je temelj uspešnog investiranja. Kao što se ne kreće na putovanje bez unapred osmišljenog plana, isto važi i za upravljanje novcem.

Neophodno je jasno definisati razloge ulaganja i ciljeve koje želite da ostvarite. Ti ciljevi mogu biti kratkoročni, poput kupovine automobila ili odlaska na putovanje, ili dugoročni, kao što su obezbeđivanje sredstava za hipoteku ili organizaciju venčanja.

- Investiranje je deo šireg finansijskog plana. Preporuka je da počnete sa jasno definisanim ciljem, razmislite šta će vam trebati u različitim fazama života, na primer, 250.000 funti za penziju za 10 godina. To će vam pomoći da odredite strategiju za dostizanje tih ciljeva - rekao je Ros Lejsi, direktor u "Finansijskom planiranju Fairvju".

Počnite sa manjim iznosima

Za ulaganje nije neophodno imati veliku sumu novca. Pojedine investicione platforme omogućavaju početak već sa simboličnim iznosima, poput jedne ili 100 funti.

Redovna ulaganja manjih iznosa, na primer putem automatskog mesečnog transfera sa bankovnog računa nakon isplate plate, mogu smanjiti stres i ublažiti posledice tržišnih oscilacija, objašnjava Den Koutsvort iz AJ Bell-a.

Samostalno investiranje ili uz stručnu pomoć

Prilikom ulaganja, možete odlučiti da sami upravljate svojim portfoliom ili da angažujete finansijskog savetnika.

Ako raspolažete potrebnim znanjem i vremenom, možete se opredeliti za samostalni pristup. Sa druge strane, finansijski planer može kreirati strategiju i voditi vaš portfolio u zamenu za određenu naknadu.

Postoji i treća opcija, robo-menadžeri, koji automatski raspoređuju sredstva u fondove u skladu sa vašim profilom rizika. Sve ove opcije podrazumevaju određene troškove, uključujući godišnje naknade i troškove upravljanja fondovima.

- Pre investiranja, preporučuje se otplata skupe dugove i obezbeđivanje fonda za hitne slučajeve od najmanje tri meseca. Zatim, napravite plan koliko mesečno možete investirati, kakav je vaš apetit za rizikom i kada ćete možda trebati pristup sredstvima - dodaje Koutsvort.

Anita Rajt iz "Bolton Džejmsa" ukazuje na prednosti i rizike samostalnog ulaganja.

'Uradi sam' pristup zahteva vreme i znanje, a često vodi ka emocionalnim odlukama ili praćenju prošlih performansi fondova, što može biti rizično. Profesionalni savetnici pomažu u izgradnji portfolija, poreskoj efikasnosti i dugoročnom planiranju, napominje ona.

Skot Galaher naglašava da se mnogi investitori odlučuju za stručnu pomoć u trenucima velikih životnih promena, poput odlaska u penziju ili planiranja nasledstva.

Akcije ili fondovi

Kapital se može ulagati direktno u akcije pojedinačnih kompanija ili posredno, kroz fondove koji obuhvataju više različitih kompanija, obveznice ili robu, kao što je zlato.

- Fondovi pružaju instant diversifikaciju i smanjuju rizik. Ako jedna kompanija ne posluje dobro, ostatak portfolija može ublažiti gubitke. Za početnike su fondovi često sigurnija opcija, dok iskusniji investitori mogu više voleti pojedinačne akcije - objašnjava Koutsvort.

Holi Mekej upozorava da početnici ne bi trebalo da se upuštaju u izbor pojedinačnih akcija. Fondovi predstavljaju unapred osmišljene portfolije koji smanjuju rizik i troškove, dok ETF-ovi omogućavaju povoljan pristup različitim tržištima i sektorima.

Aktivno naspram pasivnog investiranja

Kod ulaganja u fondove, investitori mogu birati između aktivno vođenih fondova i pasivnih fondova koji prate tržišne indekse, poput FTSE 100 ili S&P 500.

- Aktivni fondovi imaju veće naknade zbog menadžerskog rada i mogu doneti veće dobitke ili gubitke. Indeksni fondovi prate tržište i obično su jeftiniji, ali vrednost raste ili opada sa tržištem - objašnjava Koutsvort.

Holi Mekej navodi da pasivne fondove koristi kao osnovu portfolija, dok aktivne fondove dodaje za specifične segmente tržišta, što je poznato kao strategija „osnovnih i satelitskih fondova“.

Iskoristite poreske pogodnosti

Poreska efikasnost omogućava investitorima da zadrže veći deo ostvarenog profita.

U Velikoj Britaniji, punoletni građani imaju pravo na ISA limit od 20.000 funti godišnje, pri čemu su svi prinosi oslobođeni poreza. Takođe, moguće je uložiti do 60.000 funti godišnje u penzione fondove, uz poreske olakšice na rast kapitala.

- Povećane stope poreza na kapitalnu dobit i promene u pravilima poreza na nasledstvo čine važno da zaštitite štednju i investicije - savetuje Džejms Norton iz Vanguard Europe, piše Independent.

Ukoliko vaša sredstva nisu smeštena u ISA ili penzione račune, i dalje postoji mogućnost da se budući rast zaštiti tako što će se do kraja poreske godine prebaciti u poreski povoljnije oblike štednje.