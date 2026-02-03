Slušaj vest

Američki dolar pao je na najniži nivo za skoro četiri godine nakon što je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp tokom govora u saveznoj državi Ajovi umanjio zabrinutost zbog slabljenja valute, što je navelo investitore da traže sigurnije investicije kao što su zlato i švajcarski franak.

Dolar je zabeležio pad od 1,3 odsto na glavne svetske valute nakon Trampovih komentara, što je četvrti uzastopni dan pada, a jutros je dodatno oslabio za 0,2 odsto.

Tramp je izjavio da mu je slabiji dolar "sjajan" i da je vrednost američke valute dobra s obzirom na poslovanje Sjedinjenih Američkih Država, prenosi Gardijan.

Vrednost dolara je u poslednjih godinu dana pala za 10 odsto, što ima višestruke posledice, upozorava broker Stiv Sosnik.

SAD, dolar Foto: Shutterstock

Slabiji dolar pomaže kompanijama koje zarađuju u stranim valutama, ali uvoz postaje skuplji, tako da su mogući inflatorni pritisci u Sjedninjenim Američkim Državama, napomenuo je Sosnik.

Švajcarski franak je na najvišem nivou u odnosu na dolar u poslednjih deset godina, dok je vrednost evra porasla na 1,2 dolara.

Zlato je nastavilo da beleži rekorde i njegova vrednost je porasla na više od 5.200 dolara po trojskoj unci, što predstavlja skok od skoro 90 odsto od početka drugog predsedničkog mandata Donalda Trampa.