Tramp "potopio" dolar: Najveći pad američke valute u poslednje četiri godine
Američki dolar pao je na najniži nivo za skoro četiri godine nakon što je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp tokom govora u saveznoj državi Ajovi umanjio zabrinutost zbog slabljenja valute, što je navelo investitore da traže sigurnije investicije kao što su zlato i švajcarski franak.
Dolar je zabeležio pad od 1,3 odsto na glavne svetske valute nakon Trampovih komentara, što je četvrti uzastopni dan pada, a jutros je dodatno oslabio za 0,2 odsto.
Tramp je izjavio da mu je slabiji dolar "sjajan" i da je vrednost američke valute dobra s obzirom na poslovanje Sjedinjenih Američkih Država, prenosi Gardijan.
Vrednost dolara je u poslednjih godinu dana pala za 10 odsto, što ima višestruke posledice, upozorava broker Stiv Sosnik.
Slabiji dolar pomaže kompanijama koje zarađuju u stranim valutama, ali uvoz postaje skuplji, tako da su mogući inflatorni pritisci u Sjedninjenim Američkim Državama, napomenuo je Sosnik.
Švajcarski franak je na najvišem nivou u odnosu na dolar u poslednjih deset godina, dok je vrednost evra porasla na 1,2 dolara.
Zlato je nastavilo da beleži rekorde i njegova vrednost je porasla na više od 5.200 dolara po trojskoj unci, što predstavlja skok od skoro 90 odsto od početka drugog predsedničkog mandata Donalda Trampa.
Analitičari očekuju dalji pad dolara zbog pristiska Trampa na Federalne rezerve, stanja američke ekonomije i rastućeg javnog duga.
Biznis Kurir/B92.net