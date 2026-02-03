Slušaj vest

Ko kaže da se i tokom zime ne može uživati na nekim poznatim evropskim destinacijama? Ima čak i onih koje su okupane suncem u tom periodu.

Doduše, ne kao u toku leta, ali sasvim dovoljno za uživanje. Dodatna prednost putovanja u toku zime jeste i odsustvo gužve, karakteristične za letnji period. Sve to upotpunjuje ugođaj i turistima pruža priliku da konkretnu destinaciju dožive na pravi način.

No, ne moraju zimska putovanja uvek biti usmerena na skijanje i uživanje na planinama. Naprotiv, širom Starog kontinenta ih ima sasvim dovoljno za svačiji ukus, tako da i oni koji baš nisu ljubitelji snežnog pokrivača mogu da uživaju i na plažama.

Doduše, verovatno neće moći da se kupaju, ali ako posete takve evropske destinacije, imaće priliku da makar prošetaju plažom i udahnu sveži morski vazduh.

Kao još jedna, za mnoge turiste vrlo značajna prednost posete takvim destinacijama tokom zime, ističu se cene. U tom periodu, zbog manjeg broja posetilaca, obično su cene smeštaja značajno niže nego u letnjem periodu. A i smeštaj je moguće vrlo lako naći.

Ostrvo Fuerteventura

Kao drugo po površini koju zauzima među Kanarskim ostrvima, Fuerteventura važi za jednu od posećenijih destinacija i u zimskom periodu.

Sa maksimalnom prosečnom dnevnom temperaturom u januaru od 21 stepen Celzijusove skale, ovo ostrvo i te kako može da bude atraktivno za posetu u zimskom periodu.

Madeira

Mnogo bliža Maroku, nego Portugaliji kojoj teritorijalno pripada, regija Madeira se može pohvaliti prosečnim februarskim temperaturama vazduha i do 20 stepeni. Iako turisti najčešće posećuju Funšal, koji je i glavni grad te portugalske regije, Madeira nudi mnogo više. Od kanjoninga, preko planinarenja i biciklizma, pa do uživanja u šetnji plažama.

Foto: Profimedia

Azurna obala

Sa specifičnom mikroklimom koja na tom području preovlađuje, Francuska rivijera tokom godine privlači turiste iz celog sveta. Zimi je Azurna obala posebno zanimljiva za posetu, jer tada nema naročito mnogo gužve, a vreme je prijatno. Obično je u tom periodu fokus turista na upoznavanju atrakcija Monaka, ali i na uživanje u šetnji starim delom Nice.

Ostrvo Santorini

Naravno da neće biti moguće kupanje na jednom od najlepših grčkih ostrva, ali će uživanje biti zagarantovano baš zbog odsustva gužve na najatrktivnijim ostrvskim lokacijama.Tokom januara je prosečna temperatura vazduha na Santoriniju oko 14 stepeni. Idealno vreme za šetnju ulicama gradova Oja i Fira.

Iako su neki hoteli tokom zime zatvoreni, oni koji su otvoreni obične nude cene smeštaja koje su neuporedivo niže u odnosu na letnje. Ipak, treba imati na umu da je u zimskom periodu ograničen broj letova i polazaka trajekta iz luke Pirej, pa putovanje na Santorini u zimskom periodu treba pažljivo isplanirati. Naravno, sve ovo pod uslovom da se ne plašite zemljotersa koji često ljuljaju ovo ostrvo.