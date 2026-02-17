Slušaj vest

Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je da Kremlj nema nameru da pokreće tužbe protiv proizvođača koji na tržište plasiraju proizvode sa likom ruskog predsednika Vladimira Putina.

Prema njegovim rečima, brojni artikli sa likom Vladimira Putina, poput šolja, majica, ali i maski, ukazuju na veliku popularnost ruskog lidera.

- Ne planiramo ništa - odgovorio je Peskov na pitanje o eventualnim pravnim postupcima, prenosi TASS.

Dodao je da Kremlj neće pokretati tužbe protiv proizvođača takvih proizvoda, osim ukoliko se ne pojave dokazi o ličnoj uvredi.

- Naravno, pažljivo pratimo da li postoji nešto lično uvredljivo. To bi bio izolovan incident i svakako zahtevao odlučnu akciju u okviru važećeg zakona. Ali generalno, ako se takve stvari prodaju, to govori o popularnosti predsednika. To je jedan od načina na koji ljudi izražavaju svoja osećanja u savremenom svetu - rekao je Peskov za TASS.

Peskov je naglasio da je Putin popularan u Rusiji među svim generacijama, "od mladih do starih".

Podsetimo, u januaru je ruski glumac Sergej Bezrukov, nakon što je u prodaji video karnevalske i platnene maske sa svojim likom, naveo da je pretrpeo "mentalnu i fizičku patnju" i podneo tužbu.

Nakon sudskog postupka, prodaja maski sa njegovim likom je zabranjena, a Bezrukovu je dosuđena odšteta od 250.000 rubalja (oko 2.750 evra).

