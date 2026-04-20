Slušaj vest

Ako vam je dosta gradske rutine, gužvi u javnom prevozu, dugih putovanja do posla i sastanaka koji iscrpljuju, možda ste već razmišljali o begu iz betonskog okruženja i životu u mirnijem tempu. Takva ideja zvuči kao san, ali u ovom slučaju postoji i konkretna prilika, iako je dostupna samo onima sa veoma dubokim džepom. Naime, u Irskoj je na prodaju čitavo selo.

Reč je o imanju Village at Lyons, koje se prostire na oko 20 hektara i nalazi se na svega pola sata vožnje od Dablina, u okrugu Kildare. Cena ovog jedinstvenog poseda iznosi oko 20 miliona evra.

Do imanja se dolazi ograđenim prilazom okruženim drvoredom, a danas funkcioniše kao luksuzni hotel sa pet zvezdica pod nazivom Cliff at Lyons.

U okviru kompleksa nalazi se 32 sobe raspoređene u nekoliko istorijskih objekata, kao i pet zasebnih kućica sa po dve spavaće sobe, namenjenih gostima koji žele dodatnu privatnost. Gostima su na raspolaganju i unutrašnji i spoljašnji spa sadržaji pod nazivom The Well in the Garden, kao i više restorana. Među njima je bio i Aimsir, restoran sa dve Mišelinove zvezdice, koji je zatvoren početkom 2025. godine.

Prodaju vodi jedna od najpoznatijih svetskih agencija za nekretnine, Sotheby’s International Realty, a budući vlasnik dobiće i dodatne sadržaje poput biblioteke, kućnog bioskopa, umetničkog studija, prostora za jogu i spoljašnjeg đakuzija.

Istorija ovog mesta datira još iz kraja 18. veka. Smešteno uz Veliki kanal, koji povezuje Dablin sa rekom Šenon, selo je nekada bilo značajno lokalno središte.

U vreme svog najvećeg razvoja obuhvatalo je mlin za brašno kojim je upravljao Džozef P. Šeklton, rođak čuvenog istraživača Ernesta Šekltona, zatim vojarnu, kovačnicu i niz stambenih objekata. Međutim, nakon požara koji je uništio mlin, selo je počelo da propada, a mnoge zgrade su vremenom zapuštene.

Novo poglavlje započinje 1996. godine kada imanje kupuje Toni Rajan, osnivač avio-kompanije „Rajaner“. Iako glavna kuća nije deo trenutne prodaje, upravo je on pokrenuo veliku obnovu koja je trajala od 1999. do 2008. godine i vratila život ovom gotovo zaboravljenom mestu.

Nakon njegove smrti, 2016. godine imanje prelazi u vlasništvo irskog preduzetnika i finansijera Berija O’Kalagana, koji preko svoje grupacije upravlja i hotelom unutar kompleksa.

Danas Village at Lyons predstavlja spoj bogate istorije i savremenog luksuza, kao i retku priliku za one koji mogu da priušte život u sopstvenom selu, daleko od gradske vreve.