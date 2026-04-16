Kuhinja je za veliki broj ljudi, uz spavaću sobu, najvažnija prostorija u domu. Zato ne čudi što mnogi upravo na nju obraćaju posebnu pažnju prilikom kupovine stana. Agent za nekretnine tvrdi da se isplati da kuhinja izgleda dobro ako prodajete svoju nekretninu.

"Preuređenje kuhinje je skupo i remeti svakodnevni život. Mnogi kupci će dati ponudu za kuću koja ima renoviranu kuhinju čak i ako ostatak kuće nije toliko uređen, jednostavno zato što znaju koliko to košta i kakve ih komplikacije čekaju ako to rade sami“, objašnjava Susan Thayer, osnivačica Thayer Group i članica odbora za tržišne trendove u Udruženju agenata za nekretnine Denver Metro, piše portal RealSimple.

Pamela Bathen, posrednica u Oak Realtyju u Ashlandu, u saveznoj državi Masačusets, napominje da unapređenja u kuhinji ostavljaju snažan vizuelni utisak na dom, što ih čini pametnim ulaganjem za prodavce.

Šta je privlačno kupcima

Stručnjaci za prodaju nekretnina imaju nekoliko ideja šta se može uraditi kako bi kuhinja izgledala što privlačnije kupcima.

Vredi razmisliti o postavljanju novih radnih ploča, naročito ako su postojeće zastarele.

"Ako kuhinja ima ostrvo i veliku radnu površinu, nove ploče mogu postati njen glavni adut i učiniti druge nedostatke manje važnim“, kaže Pamela Bathen.

Prema nedavnoj analizi popularnog sajta za nekretnine Zillow, radne ploče od steatita mogu povećati prodajnu cenu za 3,5%. Tamni kamen daje dubinu i dramatičnost kuhinji, objašnjava Amanda Pendleton, Zillow-ova stručnjakinja za trendove u domu. Kvarc, s druge strane, može pomoći da se kuća proda za 2,6% više od očekivanog.

"Porcelan je trenutno veoma popularan i pristupačniji od kvarca, ali kupci obično neće platiti više samo zbog materijala. U većini slučajeva – novo je novo, i obe opcije su odlične“, dodaje Bathen.

Foto: Olga Simonova / Alamy / Profimedia

Ažurirana rasveta

Kate Terrigno, agentkinja kompanije Corcoran u Šarlotu (Severna Karolina), kaže da dobra rasveta može potpuno promeniti utisak o kuhinji – od tamne do svetle i privlačne.

"Preporučujem da se fokusirate na ugradnu rasvetu ispod ormarića i upečatljive lampe. Zamena modernim visećim svetiljkama odmah unosi toplinu i daje dozu luksuza bez velikih troškova“, kaže ona.

Prema istraživanju Houzz-a o trendovima u kuhinjama za 2025. godinu, 9 od 10 vlasnika koji renoviraju kuhinju postavlja novu rasvetu iznad kuhinjskog ostrva, a viseće lampe su najpopularniji izbor.

Prava zidna obloga

Završni detalj koji često najviše oduševi je zidna obloga, objašnjava Kristen Hunter, agentkinja kompanije Keller Williams Hilton Head Island u Južnoj Karolini.

„Mora biti bezvremenska i napravljena od pravih pločica. Ne sme biti previše specifična za stil prodavca, jer kupci možda nemaju isti ukus“, kaže ona. To znači da treba izbegavati samolepljive obloge koje se lako skidaju, jer mogu oštetiti zid ispod.

Osveženi ormarići

Ponekad male promene prave veliku razliku. "Nekad je dovoljno malo ‘ulepšavanja’“, kaže Andrew Abrams iz Guide Real Estate.

Drugim rečima, farbanje zastarelih ili prljavih kuhinjskih ormarića može imati veliki efekat, kao i zamena ručki i okova. "Ako je moguća samo jedna promena, osveženi ormarići imaju najveći uticaj. Svetla, moderna boja daje prostoriji svež izgled“, dodaje Bathen.

Najnovija analiza boja kompanije Zillow pokazuje da su kupci spremni da plate gotovo 1.600 dolara više za kuhinju u maslinasto zelenoj boji. "Veće renovacije prepustite budućem vlasniku“, savetuje ona.

Samo nemojte preterivati

U većini slučajeva, veliki projekti renoviranja i previše lični izbori nisu dobra ideja, objašnjava Terrigno. "Manje je više. Neka sve bude čisto, neutralno i jednostavno.“

Zato je važno dobro pripremiti kuhinju za prezentaciju, bez obzira na to koliko ste ulagali. Taylor Lucyk, vođa tima u Taylor Lucyk Group, predlaže da očistite radne površine, sklonite kante za smeće i uklonite posude za kućne ljubimce.

"Pokušajte da ne kuvate neposredno pre razgledanja i razmislite o blagoj mirisnoj sveći kako biste stvorili prijatnu atmosferu. Mali detalji poput ovih mogu učiniti kuhinju privlačnijom i ostaviti snažan utisak na potencijalne kupce“, zaključuje on.