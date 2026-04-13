Poslednji podaci Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) za četvrti kvartal 2025. godine pokazuju da je dostignut istorijski rekord od 2,4 milijarde evra prometa na tržištu nekretnina.

Dok su neki predviđali smirivanje, brojke govore suprotno – vrednost tržišta porasla je za 9% u odnosu na isti period prethodne godine, što je najviši kvartalni nivo ikada zabeležen.

Opština Rakovica zabeležila je rekordan rast cena nekretnina u starogradnji od 23% (skok sa 1.865 na 2.291 EUR/m2) u četvrtom kvartalu 2025. godine, a nekoliko ključnih faktora doprinelo je ovakvom trendu:

Status opštine "ispod radara"

Rakovica je, uz Zvezdaru, dugo važila za opštinu koja nije bila u fokusu investitora i kupaca, što je omogućilo "pametnim kupcima" da pronađu povoljan odnos cene i kvaliteta pre nego što vrednosti dostignu nivo centralnih gradskih opština.

Nova naselja i infrastruktura

Izgradnja i razvoj novih stambenih kompleksa, kao što su Silva Vidikovac i Vrtovi Ceraka, značajno su podigli atraktivnost ovog dela grada.

Ovi projekti sa sobom donose modernu infrastrukturu i nove prateće sadržaje koji ranije nisu bili dostupni u tom obimu.

Dostupnost i cena

Iako je zabeležila najveći rast, Rakovica i dalje nudi najniže prosečne cene starogradnje u Beogradu (prosečno 2.291 evro po kvadratu), što je čini primamljivom za kupce koji traže pristupačnije rešenje u poređenju sa opštinama poput Vračara ili Starog grada.

Ukratko, kombinacija donedavno potcenjene vrednosti, novih infrastrukturnih ulaganja i činjenice da je i dalje među najpovoljnijim opštinama u prestonici, pozicionirala je Rakovicu kao lidera u rastu cena starogradnje.