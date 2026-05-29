Generalni direktor Telekoma Srbija, Vladimir Lučić, izjavio je da je partnerstvo sa američkom medijskom kompanijom Newsmax strateški važan projekat usmeren na jačanje prisustva i pokrivenosti kompanije širom Srbije i šireg Balkana, a istovremeno otvara put za širenje na evropsko tržište.

Lučić je naglasio da Telekom Srbija želi da se udruži sa jakom evropskom medijskom kompanijom i da je Newsmax veoma važan projekat za kompaniju.

Napomenuo je da je saradnja sa kompanijom sa sedištem u SAD od strateškog značaja, posebno zato što Telekom Srbija već služi kao važan partner u Evropi, i rekao je da će zajedničko ulaganje omogućiti jaču medijsku pokrivenost širom Srbije i Balkana.

Prema Lučićevim rečima, krajnji cilj partnerstva je veliko širenje Newsmax-a na evropsko tržište u naredne dve godine.

- U naredne dve godine, pokrenućemo televizijske kanale u Nemačkoj, Italiji i Austriji, a zatim u Češkoj, Slovačkoj, Rumuniji, Bugarskoj i Mađarskoj. To je ono na čemu radimo. Zaista verujem da u Evropi ima mesta za kanale poput Newsmax-a i, iskreno, vidimo ogroman potencijal kod ovog kanala - rekao je Lučić.

Generalni direktor Telekoma Srbija je takođe rekao da očekuje da će partneri kompanije u Beogradu i Newsmax Poljska ostati fokusirani na istinu i proverene činjenice u današnjem medijskom okruženju.

Naglasio je važnost pružanja gledaocima tačnog i odgovornog izveštavanja, posebno u vreme kada su dezinformacije široko rasprostranjene, a medijski kanali sve više fragmentirani.

- Verujemo da će Newsmax Poljska upravo to pružiti gledaocima. Posebno u ovoj eri lažnih vesti i bezbrojnih medijskih kuća, Newsmax bi trebalo da ponudi dodatnu vrednost - ne samo u Beogradu i Poljskoj, već i u drugim zemljama - zaključio je Lučić.

Rudi: Partnerstvo sa Telekomom veoma značajno

Kristofer Rudi, generalni direktor američke televizijske mreže Newsmax, rekao je za Newsmax Balkans da je partnerstvo sa Telekomom Srbija veoma značajno, jer je to jedna od najvećih telekomunikacionih i medijskih kompanija na Balkanu, koju smatra vodećom kompanijom u jugoistočnoj Evropi.

Rudi je naglasio da Telekom Srbija ima jak brend i odličan ugled, dodajući da Srbiju vidi kao važnog saveznika Sjedinjenih Država u jugoistočnoj Evropi i šire.

- Verujem da su Sjedinjene Države lider slobodnog sveta i želimo da podržimo zemlje koje su nam veoma bliske i koje su se složile sa nama u podršci slobodi. Srbija je godinama bila u prvom planu kao veliki prijatelj Sjedinjenih Država. Zato nam je drago što stojimo uz Srbiju - rekao je on.

Kristofer Rudi je takođe rekao da Newsmax ima veliko poštovanje prema Telekomu, kao i prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, izražavajući zadovoljstvo saradnjom i usklađenošću stavova.

"Očekujemo odličan dogovor"

Na pitanje zašto je Newsmax izabrao Poljsku kao svoje drugo tržište, Rudi je rekao da odnosi između Sjedinjenih Država i Poljske nastavljaju da se jačaju iz godine u godinu.

- Znamo da ovaj odnos svake godine jača i imamo neverovatnog ambasadora, Toma Rouza, koji sada služi ovde u Varšavi, i očekujemo mnogo - dodao je Radi.

Govoreći o medijskom i poslovnom značaju kompanije Newsmax, Kristofer Rudi je napomenuo da je američki predsednik Donald Tramp u nekoliko navrata jasno stavio do znanja koliko visoko ceni Poljsku, opisujući je kao svoju omiljenu evropsku zemlju.

- Poljska je nova Nemačka. To je nova ekonomska sila u Evropi, a takođe je i najjača vojna sila u NATO-u. Kada pogledate zemlje NATO-a, mnoge od njih ne troše mnogo na odbranu. Poljska zaista napreduje, i to je jedan od razloga zašto je predsednik Tramp povećao broj vojnika u Poljskoj, jer se iskreno divi i poštuje ono što poljski narod predstavlja - objasnio je Rudi.

Razmena ideja

Rudi je rekao da će Newsmax Poljska dodatno ojačati veze između Poljske i Sjedinjenih Država.

Dodao je da iskustvo pokazuje da prisustvo medija poput Newsmax-a podstiče razmenu ideja, dijalog i promociju zajedničkih vrednosti koje povezuju dve zemlje.