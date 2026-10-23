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U zavisnosti od visine prosečnih mesečnih prihoda, odnosno primanja ostvarenih tokom tekuće godine, korisnici mogu da ostvare pravo na božićnicu u iznosu od 100 do 600 evra, piše portal IstraIN.

Najvišu pomoć od 600 evra dobiće osobe čija primanja ne prelaze 200 evra mesečno, dok je za korisnike sa primanjima od 200,01 do 400 evra predviđena božićnica od 400 evra.

Za one čija se mesečna primanja kreću od 400,01 do 600 evra predviđena je pomoć od 200 evra, dok korisnici sa primanjima od 600,01 do 800 evra imaju pravo na 100 evra.

Ko ima pravo na pomoć?

Pravo na božićnicu mogu da ostvare penzioneri i osobe starije od 65 godina koje nemaju druge prihode i imaju prebivalište na području Umaga najmanje pet godina neprekidno pre podnošenja zahteva.

Njihovi prosečni mesečni prihodi, odnosno primanja ostvarena tokom tekuće godine, ne smeju da prelaze 800 evra, uz ispunjavanje ostalih propisanih uslova.

Gradonačelnik Umaga Vili Basanese istakao je da je cilj ove mere da se starijim sugrađanima pruži dodatna finansijska sigurnost.

„Ove godine napravili smo važan iskorak jer smo pravo na božićnicu omogućili svim penzionerima i starijim osobama koji ispunjavaju uslove i imaju primanja do 800 evra“, poručio je Basanese.

Zahtevi se podnose lično do 20. novembra

Obrazac zahteva dostupan je na zvaničnom sajtu Grada Umaga, a može da se preuzme i lično u gradskoj upravi.

Popunjen zahtev sa potrebnom dokumentacijom podnosi se isključivo lično, u Upravnom odeljenju za opštu upravu i društvene delatnosti, na adresi Trg slobode 7 u Umagu, tokom radnog vremena gradske uprave.