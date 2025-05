- Koliko čujem, a i znam iz ličnog iskustva, sada se naplaćuje po kvadratu, a ne po satu. I to su prvo počeli u Beogradu, recimo 1 do 2 evra po kvadratu. Kad se setim, pre par godina su toliko moleri uzimali da okreče kuću, a danas za čišćenje. Više to nema nikakve logike. Uglavnom, meni su čistili stan od 80 kvadrata za 80 evra, i to za dva sata. Pa ti sada izračunaj – može ona da očisti 4-5 stanova dnevno. I naravno, prebukirana je - ispričala je jedna korisnica.