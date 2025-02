Iako je zima uveliko tu, za one koji se bave profesionalnim čišćenjem stanova nema odmora. Čist stan danas nije luksuz, već neophodnost, posebno u sezoni respiratornih infekcija i gripa, kada je potražnja za ovim uslugama dostigla vrhunac. Građani neprekidno zovu kako bi obezbedili higijenu svojih domova, svesni da je čist stan pola zdravlja. Zbog ovoga su svi termini rezervisani nedeljama unapred, a jedina opcija za hitne intervencije je po višoj ceni.

- Ljudi me često zovu da pitaju kada je moguće zakazati čišćenje, ali u nekim slučajevima moraju da čekaju i do dve nedelje. Iako uvek postoji opcija hitnog zakazivanja, ali to dolazi uz višu cenu - kaže Marina.