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Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,1 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,4 odsto i iznosi 101,2869. Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,3 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je slabiji za 0,8 odsto, dok je od početka godine slabiji za 1,4 odsto.

Biznis Kurir

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