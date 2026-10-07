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Srbija pred sobom ima period novih ekonomskih prilika – od velikih infrastrukturnih projekata i otvaranja novih trgovinskih ruta, do jačanja energetske sigurnosti i rasta domaće ekonomije.

Arapsko-balkanski koridor dodatno bi povezao Srbiju sa tržištima Bliskog istoka i severne Afrike, dok nova gasna infrastruktura donosi sigurnije i raznovrsnije snabdevanje energentima.

Foto: Tanjug/zoran žestić

Gosti jutarnjeg programa "Redakcija" na Kurir televiziji koji su detaljno analizirali ekonomsku situaciju u našoj zemlji bili su ekonomisti Milan Beslać i Miljan Jovićević.

Pozitivna geografija Srbije

29. septembra je pokrenuta ruta arpasko-balkanski koridor koji povezuje Egipat sa Evropom preko Soluna, Sofije i Niša, pa je Beslać komentarisao pozitivan položaj Srbije za ovako bitne projekte.

- To je vrlo pozitivna vest za privredu Republike Srbije. Dugo se diskutuje oko toga koliko je značajan naš geografski položaj i da li imati kuću nasred raskrsnice znaći da svakome smetaš. Međutim, mene su učili da je najbolje imati kuću na takvoj poziciji jer će svako da vam svrati. Sada, ovakvi projekti ukazuju na to da je vrlo dobro to što se nalazimo gde se nalazimo. Da nismo ovde gde jesmo, ova ruta bi nas zaobišla. Ovo će biti veoma značajno za budućnost Srbije, naročito kada se izgradi pruga Beograd-Solun. Ovih dana se otvara Beograd-Budimpešta, potom Budimpešta-Beograd, a projekcija da se to završi jeste 2031. godina. Nekima ta godina izgleda daleko, ali za državu i privredu to je veoma blizu - započeo je Beslać

Beslać je podsetio na Kinu, koja danas važi za velesilu, ali nekada nije bilo tako. Da podsetimo, Kina je bila močvarno područje, ali i država zahvaćena mnogim problemima, ali je vizija tamošnjih lidera, kroz decenije rada i programa, uspela da od Kine napravi ključnog igrača pri svim krucijalnim dešavanjima sveta.

04:55 Srbija povezuje istok i zapad: Otvara nova tržišta i širi infrastrukturu Izvor: Kurir televizija

- Kina nije postala tako moćna država, a sada prva ekonomija sveta, zato što je planirala godinu za godinom, nego zato što je planirala decenijama unapred. Nije se oslanjala na to ko je na vlasti, nego kako da realizuje sve što zamisli. Srbija sada u pojedinim segmentima ima šansu da planira 10-15 godina unapred i to je jako važno. Ovaj koridor je posledica otvorenog tržišta Srbije za Egiptom. Pruga je tu krucijalna, iako se i kamionom može ići preko tih ruta, ipak nije toliko efikasno i brzo. Pošto je sporazumom 50% poljoprivrednih proizvoda liberalizovano u slobodnoj zoni, a 30% industrijskih proizvoda, to znači da Srbija mora da se opredeli da poljoprivreda i prehrambrena industrija budu glavne grane privrednog razvoja. Džaba nam slobodna trgovina, ako ništa ne izvozimo - smatra Beslać.

Donald Tramp o Srbiji

Jovićević je komentarisao Trampove reči ispred Bele kuće, kada je spomenuo našu zemlju i rekao da ima pozitivnu saradnju sa Srbijom.

- Ovo je jako dobra poruka predsednika SAD upućena našoj državi. Danas se američka percepcija o Srbiji drastično promenila u našu korist. Od strateškog dijaloga do strateške saradnje put deluje lako, ali u praksi je on bio jako težak. Srbija se postavila konstruktivno u međunarodnim odnosima, a mislim da će to doneti i te kakve koristi - rekao je Jovićević.

Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Beslać je analizirao značaj strateške saradnje Srbije i SAD, pa je rekao šta će to doneti našoj zemlji.

- Strateški dijalog, koji će potrajati, on bi trebalo Srbiji da donese političku podršku. Mi danas imamo dosta nisku robnu razmenu sa SAD, a bilo bi najbolje kada jedna od prvih ekonomskih prema bilo ukidanje sanckija Linglongu. Iako je to kineska firma, ipak dosta naših ljudi radi i prilivi idu u našu zemlju. Svakako, značajno je da imate podršku Kine, Rusije i SAD. Neću da pominjem EU jer ona nije u situaciji da bilo kome da podršku jer nema naročit značaj. Sve u svemu, smatram da saradnja sa Amerikom mnogo više znači politički, nego ekonomski za našu zemlju - rekao je Beslać.

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