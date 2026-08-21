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Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je cilj predloženog rebalansa budžeta, koji je usvojila Vlada Srbije, da ekonomija Srbije nastavi da raste i da se građanima isplati jednokratna pomoć i naveo da ukupna vrednost najavljenih mera pomoći više nije 600 nego 980,6 miliona evra.

- Cilj nam je sa ovim rebalansom da nastavimo da nam ekonomija raste. U drugom kvartalu je rast 3,6 odsto rasta, idemo na preko 3 odsto ove godine, a prosek u evro zoni je 1 ili ispod 1. Rastemo brže nego ostali. S druge strane, hoćemo da ispunimo obećanje koje smo dali građanima - da isplatimo jednokratnu pomoć i to je jedan od najvažnijih stubova i razloga zbog kojeg donosimo ovaj rebalans - rekao je Mali.

On je rekao da je stopa rasta u Srbiji u drugom kvartalu 3,6 odsto i da je jedna od najviših u Evropi i naveo da je u junu smanjena inflacija na 1,9 odsto.

Istakao je da je tržište rada stabilno i da je stopa nezaposlenosti 8,9 odsto, a da je pre 12-13 godina bila 25,9 odsto.

- Imamo oko 600 milijardi dinara na računu, rekordne devizne rezerve, preko 30 milijardi evra, rekordne devizne rezerve zlata. Uprkos svim problemima, srpska ekonomija raste i srpska ekonomija je stabilna kada uporedite sa onim što se dešava u svetu - rekao je Mali.

Naveo je da za sukob u Zalivu i dalje nema rešenja i da rastu cene nafte, gasa i ostalih energenata, a da država Srbija i dalje kroz umanjenje akciza drži pod kontrolom cene dizela i benzina.

Dodao je veliki problem sa raznim trgovinskim tarifama, koje dodatno usporavaju rast evropskih zemalja, a da se u svim tim okolnostima srpska ekonomija dobro drži.

- Najvažniji pokazatelj je što smo za prvih sedam meseci imali 112,5 milijardi dinara više naplaćenih poreza. Kao i svake godine kada imate neki višak od planiranog rekli smo: ajde da vidimo kako ćemo to da raspodelimo. Zato idemo sa rebalansom budžeta i tih 112,5 milijardi raspoređujemo na ono što nam je prioritet - rekao je Mali.

Naveo je da će biti više novca za zdravstvo, skoro 30 milijardi, za lečenje retkih bolesti, inovativne lekove, kao i da je obezbeđen novac čije su cene snižene.

Mali je rekao da se nastavlja i sa velikim projektima kao što su izgradnja Tiršove 2, Kliničkog centra Vojvodina, Kliničkog centra Kragujevac.

Prema njegovim rečima 25 milijardi dinara izdvojeno je za socijalnu pomoć, pre svega za isplate iz Alimentacionog fonda i za sprovođenje nedavno usvojenog Zakona roditelj-negovatelj.

- Budžet za poljoprivredu je 7,3 odsto ukupnog budžeta, to je rekordan iznos. Izdvojili smo, kao što je predsednik (Vučić) i obećao, dodatne novce za puteve Srbije, kao i za nastavak kapitalnih projekata: od Ekspa do završetka Moravskog koridora, Dunavske magistrale, početka radova, Vožda Karađorđa - rekao je Mali.

Od 14. septembra penzionerima će biti isplaćena jednokratna pomoć od 20.000, 27.500 ili 35.000 dinara, u zavisnosti od visine penzije. Pomoć će dobiti i korisnici novčane socijalne pomoći, dečjeg i boračkog dodatka.

Svi punoletni građani Srbije dobiće i po 6.000 dinara. Isplata je planirana od 22. do 25. septembra, a oni koji nemaju pravo na isplatu iz Akcionarskog fonda moći će da se prijave preko sajta Uprave za trezor.