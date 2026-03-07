Slušaj vest

Tramp je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom u Ovalnoj sobi rekao da će verovatno, zbog napada SAD i Izraela na Iran, cene nafte biti "visoke neko vreme", ali da će pasti kada se sve završi, i da će čak biti niže nego pre, prenosi BBC.

"Dakle, ako budemo imali malo više cene nafte neko vreme, čim se ovo završi, te cene će pasti. Verujem da će biti niže nego čak i pre", kazao je Tramp.

Cene nafte skočile iznad 83 dolara

Sirova nafta Brent, međunarodna referentna vrednost, premašila je danas cenu od 84 dolara po barelu, što je skok od osam odsto, nakon rasta od šest odsto u ponedeljak.

Isti procenti rasta važe i za američku sirovu nafta WTI, koja je skočila na iznad 77 dolara po barelu.

Komandant Iranske revolucionarne garde rekao je da je zatvoren Ormuski moreuz, najvažnija tranzitna ruta za sirovu naftu na svetu, kao i da će Iran zapaliti brodove koji pokušavaju da prođu tom rutom.