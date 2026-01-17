Slušaj vest

Ako vam je cilj da u 2026. godini uštedite nešto novca, biće potrebno više od odricanja od jutarnje kafe ili pukog pridržavanja mesečnog budžeta.

Nakon razgovora sa desetinama finansijski disciplinovanih ljudi tokom 2025. godine, Business Insider je izdvojio neke od najkreativnijih načina za uštedu. Ipak, važno je napomenuti da se ovi saveti odnose isključivo na uslove u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ulaganje u nekretnine

Leticija Alto i Kendži Asakura započeli su ulaganje u nekretnine kako bi povećali prihode koje su ostvarivali kao lekari. Od trenutka kada su 2015. godine kupili svoju prvu investicionu nekretninu, njihov portfolio se proširio na više od 100 stambenih jedinica, što im je omogućilo da smanje radno opterećenje u bolnici.

Vremenom su shvatili da posedovanje većeg broja nekretnina donosi značajne poreske olakšice, koje imaju snažan pozitivan uticaj na kućni budžet.

Ušteda kroz pregovaranje

Kada je Karmelo Kamiljeri nakon prve godine studija zaradio oko 7.000 dolara, prvi savet koji je dobio od oca bio je da taj novac ne potroši, već da ga sačuva.

Taj pristup zadržao je i kasnije, iako su mu prihodi vremenom rasli. Dugi niz godina živeo je sa roditeljima, a ušteđena sredstva iskoristio je za kupovinu svoje prve kuće sa 27 godina.

Kamiljeri izbegava pretplate koje smatra "najvećom prevarom", ne bira najskuplje gorivo i namirnice i uvek traži povoljnije opcije.

- Tako funkcionišem u svakodnevnom životu, uvek tragam za najboljim ponudama i nikada ne prihvatam prvu cenu. Trudim se da pregovaram kad god je moguće i da dobijem najpovoljniju opciju - rekao je.

Cimeri kao strategija

Džef i Sulejka Bolanjos, koji su se rano penzionisali, razvili su sopstveni sistem za izgradnju finansijske stabilnosti. On podrazumeva preseljenje jednom godišnje, a povremeno i život sa cimerima. Iako nekonvencionalan, ovaj pristup im je omogućio da uštede dovoljno novca za stvaranje ozbiljnog portfolija nekretnina i da se povuku sa svakodnevnih poslova.

Njihova taktika zasniva se na izdavanju dela sopstvenog doma, čime delimično ili u potpunosti pokrivaju ratu hipoteke.

Takođe, redovne selidbe koriste kako bi iskoristili povoljnije uslove kupovine nekretnina, posebno niže rate tokom prve godine otplate.