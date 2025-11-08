Slušaj vest

Rajaner, najpoznatija niskobudžetna avio-kompanija u Evropi, već godinama je sinonim za povoljne karte, ali i za brojne „skrivene“ troškove koji putnike mogu iznenaditi ako ne provere sve detalje pre leta.

Iako su nekada avionske karte koštale svega 15 evra i uključivale mali kofer u cenu, danas su pravila mnogo stroža. U osnovnu cenu sada ulazi samo mala torba dimenzija 40x30x20 centimetara, koja mora da stane ispod sedišta. Svaki dodatni prtljag, pa čak i mali kofer, plaća se posebno, a doplata često premašuje samu cenu karte.

Dodatni troškovi - od prtljaga do sedenja

Rajaner trenutno nudi tri vrste doplata za osnovnu kartu. Najjeftinija, „Regularna“ nadogradnja, košta oko 30 evra po osobi i omogućava izbor sedišta, prioritetno ukrcavanje i torbu do 10 kilograma.

Druga opcija, „Plus“, košta oko 40 evra i uključuje kofer do 20 kilograma koji ide na čekiranje, ali bez prioritetnog ukrcavanja.

Najskuplja je „Flexi Plus“, čija cena dostiže i do 100 evra po letu, a nudi brzo ukrcavanje, dodatni kofer, rezervaciju sedišta i mogućnost promene leta.

Putnici napominju da je moguće proći jeftinije ako se nadogradnja doda tek na kraju kupovine – tada se može uštedeti i do polovine cene.

Saveti za pakovanje bez kazne

Iskusni putnici savetuju da se odeća rola umesto preklapanja, kako bi u kofer stalo dvostruko više stvari. Veći komadi se stavljaju na dno, a manji u praznine između njih, dok se čarape i kozmetika ubacuju u male kese radi lakšeg prolaska bezbednosne kontrole.

Tečnosti i dalje moraju biti u bocama do 100 mililitara i spakovane u providnu kesu sa zatvaračem. Izuzetak su medicinski proizvodi poput rastvora za kontaktna sočiva, koji se mogu nositi i u većim količinama.

Male razlike, velike uštede

Uprkos strogim pravilima, uz pažljivo planiranje Rajaner i dalje može biti povoljna opcija za putovanja po Evropi.

Pre kupovine vredi proveriti cene i kod drugih kompanija putem sajtova kao što su Skyscanner i Google Flights, jer dodatni troškovi često znače da karta od 20 evra u praksi može koštati i nekoliko puta više.

Putnicima koji lete sa saputnikom savetuje se da ulože u sedišta sa dodatnim prostorom za noge, jer su razlike u udobnosti primetne, a aplikacija avio-kompanije olakšava praćenje svih informacija o letu – od prijave do broja kapije.