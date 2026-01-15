Slušaj vest

Brankica Filipović iz Konjevića kod Čačka na porodičnom gazidnstvu godinama se bavi pravljenjem zimnice od voća i povrća sa svog imanja, ali pored toga ima i jedan hobi koji je vremenom počeo da joj donosi solidnu dodatnu zaradu.

Ova kreativna žena pravi medenjake, a da uživa dok to radi, vidi se i po šarenilu boja i oblika ovih ukusnih poslastica koje izlaže i prodaje po sajmovima i drugim manifestacijama. Na njenom štandu na 19. Međunarodnom sajmu etno hrane i pića bilo je svega od medenih kućica i srca do pahuljica, Sneška Belića, jelena Rudolfa do zvončića i jelki. I sve sa ukusom poredano u celine koje svaka za sebe pričaju svoju priču.

Brankica Filipović na Sajmu etno hrane i pića u Beogadu Foto: Kurir/Slavica Čolić

A kako dolazi do ovakvih oblika Brankica otkriva za Kurir Biznis ne krijući da modle bira i kupuje preko interneta.

- Ručnom izradom medenjaka bavim se već četiri-pet godina. Pošto se bavimo i pčelarstvom koristim svoj med za izradu testa. Rojal masu pravim od belanaca, prah šećera i jestivih gel boja. Testo stavljam u modle koje kupujem preko interneta i onda to tako pečem - počinje Brankica priču za Biznis Kurir.

Društvene mreže, odnosno Instagram, glavni su kanal preko koga Brankica prodaje svoje proizvode. Pravi ih i za praznike i po porudžbini za slavlja.

Brankica Filipović iz Konjevića kod Čačka bavi se izradom medenjaka od meda iz svog pčelinjaka



- Preko Razvojne agencije Kraljeva prvi put sam došla na Sajma etno hrane i pića u Beograd, a inače medenjake i ostale proizvode prodajem kod nas na trgu u Čačku gde imamo organizovanu prodaju u jednoj barakici kada su praznici. Prodajem ih i preko Instagrama. Pečenje medenjaka mi je više kao hobi i dodatni posao, a pravljenje zimnice mi je glavno. Medenjake izrađujem za vreme praznika, novogodišnjih, vaskršnjih, 8. mart i po poružbini za neka slavlja. Ne radim ih stalno, nego samo za tako neke posebne prilike, za rođendane, za slavlja, za svadbe... Traže ljudi za goste - kaže Brankica.

Brankica Filipović iz Konjevića kod Čačka bavi se izradom medenjaka od meda iz svog pčelinjaka, ali joj je osnovni posao pravljenje zimnice.

NAJVEĆA ZARADA OD ZIMNICE Dok su medenjaci dodatni izvor zarade pravljenje i prodaja zimnice Brankici Filipović je glavni posao. - Osnovno mi je da se bavim preradom voća i povrća, pravljenjem zimnice na svom imanju. Imamo svoje voće na našem poljoprivrednom gazdinstvu i onda se time bavimo. Pravim ajvar od domaće pečene paprike koji košta 1.200 dinra po tegli. Imam papriku somborku u tegli i crvenu papriku sa renom koje koštaju po 600 dinara. Pravim i slatko i džem od šljiva, kajsija i jagoda. Zavisno od veličine tegle slatko košta od 500 do 1.000 dinara. Džemove pakujem u manje teglice jer se bolje prodaje manja ambalaža i koštaju po 500 dinara. Ljudi hoće da probaju pa se lakše odluče za manju teglicu - ističe Brankica.

Ova spretna domaćica medenjake prodaje na komad, ali i pakuje u teglice različitih veličina.