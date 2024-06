EVO KOME ĆE BANKE 'NA KECA' ODOBRITI KREDIT: Bitno je da ispunite ove uslove, ali i da poslušate jedan savet koji mnogi zanemare

Samo kreditno sposobni mogu da kupe kredit i da ga vrate banci. To je bankarska logika koja funkcioniše na isti način već mnogo godina i decenija unazad.

Svima koji traže kredit za svoje potrebe, bilo da je u pitanju keš kredit, kredit za refinansiranje ili stambeni kredit, ove informacije mogu da budu itekako od pomoći.

foto: Shutterstock

Dakle, kreditna sposobnost podrazumeva da će klijent vratiti zajam u dogovorenom roku, plus kamatu koju je prethodno dogovorio sa bankom. Da bi procenila stepen kreditne zaduženosti klijenta, banka utvrđuje odnos između ukupnih mesečnih kreditnih obaveza i redovnih mesečnih prihoda klijenta. Svaka banka ima svoj sistem procene kreditne sposobnosti, ali sve banke obavezno proveravaju:

redovne neto prihode (tu spadaju plata, ali i druga primanja kao što su na primer, prihodi od izdavanja nekretnine)

status vašeg zaposlenja

trenutne kreditne obaveze

vašu kreditnu istoriju

Ukoliko želite da podignete kredit sa mesečnom platom od 80.000 dinara, a već imate kreditnu karticu (koju mesečno plaćate 4.000 dinara) i dozvoljeni minus (takođe 4.000 dinara), maksimalno se možete zadužiti sa mesečnom ratom do 32.000 dinara. U ovom slučaju na vaše kreditne obaveze vam mesečno ode tačno pola plate.

foto: Shutterstock

Polovina mesečnih primanja je često maksimum do koga možete da idete (ponekad limit ide i do 60% prihoda), a savet je uvek da se zadužujete onoliko koliko vam neće predstavljati problem da možete normalno da funkcionišete tokom meseca. Drugim rečima, ako se već zadužujete, zadužujte se do momenta da vas kredit ne natera da 'krpite kraj sa krajem'. Važno je napomenuti i da pojedine banke pri određivanju vaše kreditne sposobnosti primenjuju formulu po kojoj se od plate umanjuje i vrednost prosečne potrošačke korpe. Ovo ipak nije svuda slučaj, pa je i to dodatni poziv na oprez da se pri kupovini kredita ne zadužite više nego što realno možete da podnesete.

biznis.kurir.rs/Kamatica