Vozači koče čim vide ovaj auto pored puta: Misle da je policija, a kada priđu shvate šta piše na njemu
- Pored magistralnog puta kroz Šljivovicu stoji plavo-beli karavan koji na prvi pogled liči na policijski auto, pa vozače zbuni veliki natpis 'POLICE'.
- Reč je o dovitljivoj reklami lokalnog stolara za izradu polica, stolica i drugih drvenih predmeta.
- Neobičan automobil postao je jedan od najoriginalnijih panoa na toj prometnoj deonici.
Potpuno neobičan automobil parkiran je pored magistralnog puta kroz čajetinsko selo Šljivovicu, kojim se stiže do graničnog prelaza Kotroman i dalje prema Bosni i Hercegovini.
"Vozilo u plavo-beloj boji na prvi pogled podseća na policijski automobil, a vozače posebno iznenadi veliki natpis 'POLICE' ispisan preko vrata".
Mnogi pomisle da se pored puta nalazi policijska patrola, ali kada priđu bliže shvate da je reč o sasvim drugačijoj priči - kazali su prolaznici za agenciju RINA.
Ali na iznenađenje svih, natpis ne označava policiju, već drvene predmete koje izrađuje stolar u neposrednoj blizini. Automobil zapravo služi kao dovitljiva reklama za izradu polica, stolica i drugih predmeta od drveta.
"Stari plavo-beli karavan tako je postao jedan od najoriginalnijih reklamnih panoa na ovoj prometnoj deonici. Igra reči i izgled vozila sigurno nikoga ne ostavljaju ravnodušnim, pa prolazak pored njega za vozače počinje iznenađenjem, a završava se osmehom", dodaju prolaznici.
Kurir Biznis/Rina