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Potpuno neobičan automobil parkiran je pored magistralnog puta kroz čajetinsko selo Šljivovicu, kojim se stiže do graničnog prelaza Kotroman i dalje prema Bosni i Hercegovini.

"Vozilo u plavo-beloj boji na prvi pogled podseća na policijski automobil, a vozače posebno iznenadi veliki natpis 'POLICE' ispisan preko vrata".

Mnogi pomisle da se pored puta nalazi policijska patrola, ali kada priđu bliže shvate da je reč o sasvim drugačijoj priči - kazali su prolaznici za agenciju RINA.

Ali na iznenađenje svih, natpis ne označava policiju, već drvene predmete koje izrađuje stolar u neposrednoj blizini. Automobil zapravo služi kao dovitljiva reklama za izradu polica, stolica i drugih predmeta od drveta.

1/6 Vidi galeriju HJKČHČJH Foto: RINA

"Stari plavo-beli karavan tako je postao jedan od najoriginalnijih reklamnih panoa na ovoj prometnoj deonici. Igra reči i izgled vozila sigurno nikoga ne ostavljaju ravnodušnim, pa prolazak pored njega za vozače počinje iznenađenjem, a završava se osmehom", dodaju prolaznici.