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Kada je Gonsalo Ramoš u 94. minutu doneo Portugalu pobedu protiv Hrvatske i plasman u narednu fazu Mundijala, slavlje nije bilo rezervisano samo za navijače.

Mnogo veći razlog za zadovoljstvo imali su globalni brendovi koji godinama ulažu u Kristijana Ronalda, jer svaki njegov dodatni meč na Svetskom prvenstvu donosi desetine miliona dolara marketinške vrednosti. Paradoks je u tome što od tog novca FIFA gotovo da nema direktnu korist.

Marketinška mašina

Ronaldo je i dalje najvrednija marketinška mašina u svetskom sportu. Njegovi ukupni godišnji prihodi procenjuju se na oko 300 miliona dolara, pri čemu najveći deo dolazi od ugovora sa saudijskim Al Nasrom. Međutim, čak oko 65 miliona dolara godišnje ostvaruje kroz sponzorske ugovore i sopstvene kompanije, a upravo Svetsko prvenstvo predstavlja period kada vrednost tih partnerstava najviše raste.

Najvredniji ugovor ima sa kompanijom Nike, sa kojom je još 2016. godine potpisao doživotnu saradnju procenjenu na više od milijardu dolara. Pored osnovnog honorara, Ronaldo dobija i procenat od prodaje proizvoda iz popularne CR7 kolekcije. Njegovi partneri su i Herbalife, TAG Heuer, Jacob & Co., Clear, Whoop, Armani, portugalski MEO, a od ove godine i LEGO, koji ga je u marketinškim kampanjama za Mundijal svrstao uz Lionela Mesija, Kilijana Mbapea i Vinisijusa Žuniora.

Istovremeno, Ronaldo više nije samo zaštitno lice velikih kompanija. Njegov sopstveni poslovni sistem postao je ozbiljna međunarodna kompanija. CR7 brend donjeg veša, obuće, parfema i modnih proizvoda, zajedno sa lancem Pestana CR7 hotela u Lisabonu, Madridu, Marakešu i Njujorku, prošle godine generisao je blizu 50 miliona dolara prihoda. Zbog toga svaki njegov nastup na najvećoj fudbalskoj sceni podiže vrednost ne samo partnera već i njegovih sopstvenih kompanija.

Uticaj na društvenim mrežama

Koliko zapravo vredi jedan Ronaldov meč? Tačnu cifru niko ne može da izračuna, ali marketinški analitičari procenjuju da utakmica nokaut faze sa Ronaldom privlači između 30 i 50 miliona više gledalaca nego uporediv meč bez njega. Uz to treba dodati i njegov uticaj na društvenim mrežama. Sa više od 650 miliona pratilaca na Instagramu, Ronaldo je najpraćenija osoba na svetu, a jedna njegova objava posle velike pobede ostvaruje domet kakav mnoge globalne kampanje ne uspeju da dostignu za nekoliko nedelja.

Kada se saberu televizijska gledanost, prisustvo na društvenim mrežama, prodaja dresova, obuće i proizvoda iz CR7 linije, kao i aktivacije njegovih partnera, marketinška vrednost jednog Ronaldovog meča u nokaut fazi procenjuje se na između 20 i 50 miliona dolara. Potencijalni duel sa Španijom bio bi pri samom vrhu te lestvice, dok bi eventualno četvrtfinale protiv domaćina SAD moglo da postane najvredniji pojedinačni marketinški događaj u istoriji jednog sportiste.

FIFA ostaje kratkih rukava

Međutim, upravo tu nastaje najveći paradoks. FIFA od tog novca gotovo ništa ne zarađuje. Razlog je jednostavan. Prihodi od televizijskih prava i sponzorskih ugovora za Svetsko prvenstvo ugovoreni su godinama unapred i ne zavise od toga da li će Portugal ispasti u osmini finala ili osvojiti titulu.

Postoji još jedna zanimljiva činjenica. Dok je Adidas zvanični partner FIFA i proizvođač lopte i opreme turnira, Ronaldo je zaštitno lice najvećeg konkurenta - Nikea. To praktično znači da svaki njegov gol, slavlje ili kadar tokom prenosa povećava vrednost brenda koji nije zvanični partner Mundijala. Slična situacija važi i za reprezentacije Brazila i Francuske, koje takođe nose Nike opremu.

Za FIFA je zato Ronaldov ostanak u turniru važan iz sasvim drugih razloga. Njegovo prisustvo povećava gledanost, puni VIP lože, podiže interesovanje medija i čini da Svetsko prvenstvo ostane glavna tema sportskih vesti širom sveta. Ali račun za tu popularnost ispostavljaju njegovi sponzori, a ne organizator takmičenja.

Veća vrednost reklamnih kampanja

Da je umesto Portugala dalje prošla Hrvatska, ekonomska slika bila bi potpuno drugačija. Iako je Hrvatska jedan od najvećih sportskih fenomena poslednjih decenija, sa tržištem od manje od četiri miliona stanovnika ne može da generiše komercijalni efekat kakav donosi Ronaldo. Luka Modrić ostaje jedna od najvećih legendi svetskog fudbala, ali u marketinškom smislu više nije globalni pokretač prodaje kao portugalska zvezda.

To bi značilo manje gledalaca, manju tražnju za VIP paketima, slabiju prodaju dresova i manju vrednost reklamnih kampanja. Upravo zbog toga je za poslovni svet Portugal bio daleko vredniji ishod.

Ipak, dugoročno gledano, FIFA ne može da računa samo na velike zvezde. Da bi Svetsko prvenstvo ostalo najgledaniji sportski događaj na planeti, ono mora da zadrži neizvesnost. Bajke poput Hrvatske 2018. ili Maroka 2022. godine dokazuju da i autsajderi mogu da stvore ogroman globalni interes i privuku novu publiku.

Zato je prava vrednost Mundijala upravo u tome što rezultat ne može da se kupi. Ovog leta Ronaldovi sponzori nesumnjivo trljaju ruke, jer svaki njegov novi meč vredi desetine miliona dolara. FIFA je svoj novac već naplatila, ali zna da će i naredna Svetska prvenstva vredeti samo ako publika nastavi da veruje da i najveće zvezde mogu da budu iznenađene. Upravo ta neizvesnost ostaje najvredniji proizvod koji svetski fudbal ima.