Slušaj vest

Kada se domaći paradajz sa njiva u okolini Rivice pretvori u flašu punu mirisa i ukusa leta, iza toga stoji mnogo rada, ali i jedna porodična priča. Sandra Marinković iz Rivice kod Iriga odlučila je da paradajz koji proizvodi na sopstvenim parcelama ne prodaje samo kao svež, već da ga prerađuje i plasira kao kuvani paradajz.

Danas na oko tri hektara proizvodi paradajz, od kojeg godišnje skuva i isporuči više od 10.000 litara ovog domaćeg proizvoda. Prerada se nalazi u Rumi, a u poslu joj pomaže cela porodica – od roditelja i brata, koji brinu o zasadima i organizuju berbu, do supruga Ljubisava i sinova, zaduženih za dostavu.

Tako paradajz sa Fruške gore putuje do ostava i kuhinja širom Beograda, Novog Sada, Rume i okolnih mesta.

- Posebna pažnja posvećuje se kvalitetu i načinu prerade. Sve počinje na njivi, berbom zrelih plodova. Paradajz se potom ručno pere, svaki plod se detaljno pregleda i uklanja se peteljka. Nakon toga sledi mlevenje, pri čemu se odvaja čvrsti od tečnog dela, zatim kuvanje i, na kraju, punjenje u staklene flaše. U posao je uključena cela porodica, ali moram da kažem da mi je najveća podrška u samoj proizvodnji svekrva Biljana, ona je moja desna ruka - kaže ova vredna žena za RINU.

Foto: RINA

Sandra insistira upravo na staklenoj ambalaži, jer želi da njen proizvod zadrži prirodan kvalitet, aromu, miris i ukus.

Iako je po zanimanju vaspitačica, Sandra je u poljoprivredi i preradi pronašla posao koji je, kako kaže, postao mnogo više od dodatne delatnosti.

- Ideja da se proizvod sa sopstvene njive preradi i kao gotov plasira kupcu pokazala se kao dobra poslovna računica, ali i način da se sačuva ono najvrednije, a to je kvalitet domaćeg proizvoda - dodaje Sandra.

Foto: RINA

Kod Marinkovića je kuvani paradajz postao toliko prepoznatljiv da je deo svakodnevnog porodičnog života. Sandra kaže da svaki gost koji im dođe u kuću, umesto klasičnog soka, dobije čašu kuvanog paradajza – kao simbol zdravlja i domaćinstva u kojem se zna šta je proizvedeno na njivi i šta se nalazi na trpezi.

Foto: RINA

Od tri hektara zemlje do više od 10.000 litara kuvanog paradajza, priča Sandre Marinković pokazuje da se prava vrednost poljoprivrednog proizvoda ne mora završiti na njivi. Kada se spoje proizvodnja, prerada, kvalitet i porodični rad, paradajz iz Srema može da pronađe put do kupaca širom Srbije.