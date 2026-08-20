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Kada je američki farmaceut Džon Stit Pemberton 1886. godine osmislio recept za Coca-Colu, teško da je mogao da pretpostavi da će pokrenuti jednu od najuspešnijih priča u istoriji prehrambene industrije. Više od veka kasnije, Coca-Cola se prodaje u gotovo svim državama sveta, osim na Kubi, u Severnoj Koreji i, od 2022. godine, u Rusiji.

Od Čehoslovačke i bivše Jugoslavije, preko Japana i Nigerije, pa sve do Argentine i Australije, lokalni preduzetnici, naučnici, pa čak i vlade pokušavali su da stvore sopstvenu verziju najpoznatijeg gaziranog pića na svetu. Neki su nastali kao politički odgovor na američki kapitalizam tokom Hladnog rata, drugi su se oslanjali na autohtone sastojke ili zdravstvene trendove, a pojedini su izrasli u regionalne brendove vredne milione dolara.

Neke od tih uspešnih brendova vremenom je preuzela sama kompanija The Coca-Cola Company, poput indijskog Thums Up-a ili peruanske Inca Kola-e. Međutim, mnogi lokalni brendovi i dalje uspešno odolevaju globalnom divu. Među njima su češka Kofola, slovenačka Cockta, japanska Toba Toba Cola, argentinska Cunnington Cola i nekoliko drugih pića koja se od Coca-Cole razlikuju ne samo po ukusu, već i po priči o svom nastanku, piše CNN.

Kofola (Češka)

Poreklo: Recept je nastao tokom Hladnog rata u tadašnjoj Čehoslovačkoj, kada je država zadužila farmaceutsku industriju da razvije domaće piće koje bi moglo da konkuriše zapadnim gaziranim napicima.

Sastojci: Tajni Kofo sirup sadrži 14 biljnih i voćnih ekstrakata, među kojima su malina, kupina, jagoda, cimet, sladić, karamela, jabuka, trešnja i kora pomorandže.

Karakteristike: „Ljubav je u DNK-u Kofole”, poručuje slogan ove najpoznatije češke kole. Za razliku od Coca-Cole, Kofola ima 30 odsto manje šećera, ne sadrži fosfornu kiselinu i ukus joj je znatno biljniji.

Cockta (Slovenija)

Poreklo: Još jedan proizvod Hladnog rata nastao je 1952. godine u tadašnjoj Jugoslaviji. Recept je osmislio profesor hemije Emerik Zelinka sa Univerziteta u Ljubljani, a Cockta je već godinu dana kasnije postala novo nacionalno piće.

Sastojci: Tajni recept zasniva se na 11 biljaka i začina, među kojima su šipak (plod divlje ruže, koji joj daje karakterističan ukus), limun i pomorandža. Piće ne sadrži kofein.

Karakteristike: Poput mnogih tadašnjih brendova, gotovo je nestala nakon raspada socijalističkog sistema, ali se kasnije uspešno vratila na tržište. Danas se prodaje u 18 zemalja, uključujući i SAD.

Ojaja Cola (Nigerija)

Poreklo: Predstavljena početkom 2026. godine, Ojaja Cola ima neobično poreklo. Pokrenuo ju je Ooni Adejeje Enitan Ogunvusi Odžadža II, tradicionalni kralj Ifea i duhovni vođa naroda Joruba.

Sastojci: Proizvodi se isključivo od domaćih sastojaka, uključujući orahe kole (koji obezbeđuju prirodni kofein) i đumbir.

Karakteristike: Prema rečima njenog osnivača, reč je o projektu koji nije samo piće, već i simbol nacionalnog ponosa i industrijskog razvoja Nigerije.

Cunnington Cola (Argentina)

Poreklo: Koreni ovog argentinskog brenda sežu do 19. veka, kada je engleski plemić Vilijam Kanington razvio recept za gazirani tonik. Moderna verzija pojavila se 2008. godine.

Karakteristike: Piće je manje slatko i manje gazirano od Coca-Cole, sa blagim notama tonika. Argentinci ga posebno cene jer se odlično slaže sa Fernetom, popularnim gorkim likerom od kojeg nastaje jedno od najpoznatijih nacionalnih pića – Fernandito.

Toba Toba Cola (Japan)

Poreklo: Proizvodi se na malom japanskom ostrvu Kikaiđima, južno od glavnog arhipelaga. Naziv „Toba Toba” u lokalnom dijalektu znači uzbuđenje, radost ili dobro raspoloženje.

Sastojci: Spaja orahe kole sa lokalnim citrusom shiiku, sirovim smeđim šećerom i mešavinom 14 začina, od kojih se deo još uvek ručno melje.

Karakteristike: Prodaje se kao sirup koji može da se meša ne samo sa gaziranom vodom, već i sa čajem, mlekom, pivom, vinom ili viskijem.

Brio Chinotto (Kanada)

Poreklo: Italijanski doseljenici u Torontu su 1959. godine poželeli ukus pića Chinotto, koje je u Italiji bilo popularno još od 1930-ih.

Karakteristike: Uvozili su ekstrakt istoimenog citrusa i razvili sopstvenu verziju tamnog gaziranog napitka gorko-slatkog ukusa, koji mnogi upoređuju sa Kamparijem (Campari). Danas se prodaje u celoj Kanadi.

Bobby Cola (Australija)

Poreklo: Australijski startap koji je 2021. godine osnovao Kristijan Johansen, pokušavajući da spoji ukus klasične kole sa trendom zdravije ishrane.

Karakteristike: Piće sadrži prebiotike, manje šećera i kalorija, nema konzervansa, kofeina ni veštačkih aroma, a umesto šećera koristi eritritol. Prodaje se u više od 3.500 prodavnica, uz ogroman rast prihoda.

Salaam Cola (Velika Britanija/Turska)

Poreklo: Pokrenula ju je 2023. godine britanska preduzetnica Ajkiz Šah u sopstvenoj kuhinji, a danas se prodaje u 34 zemlje (proizvodnja je preseljena u Tursku).

Karakteristike: Ovo je i društveni projekat – 10 odsto dobiti donira se humanitarnim projektima preko organizacije Muslims in Need. Ukus podseća na „slatku šišarku”, sa kombinacijom zemljanih biljnih aroma, toplih začina i izraženih citrusnih nota.