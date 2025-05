Ministarstvo pravde iznelo je na javnu raspravu Nacrt Zakona o izmenama i dopunama zakona o sudskim taksama.

U novoj taksenoj tarifi došlo je do značajnih izmena iznosa sudskih taksi u parničnim i izvršnim postupcima, naročito u vezi sa podnošenjem tužbi, protivtužbi, žalbi i drugih podnesaka, kao i za donošenje presuda i rešenja.

Pojedine izmene se odnose na tarifne brojeve 1 i 2, koji obuhvataju podneske i odluke u parničnom i izvršnom postupku.

Za tužbu i protivtužbu podnetu pred sudom opšte nadležnosti plaća se prema vrednosti predmeta spora:

Do 10.000 dinara vrednosti iznos je 2.800 dinara

Od 10.000 do 100.000 dinara: 2.800 dinara + četiri odsto vrednosti spora

Od 100.000 do 500.000 dinara: 11.000 dinara + dva odsto

Od 500.000 do 1.000.000 dinara: 32.000 dinara + jedan odsto

Preko milion dinara: 53.000 dinara + 0,5 procenata, ali ne više od 105.000 dinara

Takse za tužbe i protivtužbe pred privrednim sudom:

Do 10.000 dinara: 5.000 dinara

Od 10.000 do 100.000 dinara: 5.000 dinara + šest odsto

Od 100.000 do 1.000.000 dinara: 17.000 dinara + dva odsto

Od 1.000.000 do 10.000.000 dinara: 60.000 dinara + jedan procenat

Preko 10 miliona dinara: 275.000 dinara + 0,5 odsto, ali ne više od 420.000 dinara

Za ostale vrste podnesaka, kao što su predlozi, žalbe, prigovori, plaća se polovina takse u zavisnosti od nadležnosti suda. Ako je nadležan izvršitelj, taksa se smanjuje na trećinu osnovne takse.

Kada je reč o žalbama protiv presuda i rešenja plaća se puna taksa. Taksa za revizije i ponovljeni postupak je duplirana u odnosu na osnovnu. Naknada za predlog za priznanje strane sudske odluke iznosi 2.800 dinara za sud opšte nadležnosti i 27.000 dinara za privredni sud.

Ako jedna strana pred privrednim sudom nije preduzetnik (fizičko lice), taksa se naplaćuje po tarifama kao za sud opšte nadležnosti.

Za sporazumni razvod braka plaća se jedna taksa za tužbu, dok se za platni nalog plaća polovina takse. Za podneske na zapisnik – i dalje se plaća taksa kao za redovne podneske.

U radnim sporovima zaposleni plaća taksu samo ako je zahtev novčane prirode.

Kada je reč o rešenju za odbacivanje tužbe plaća se polovina takse, ali ne više od 15.000 dinara (opšta nadležnost), odnosno ne više od 27.000 dinara (privredni sud).

Overe potpisa, rukopisa, prepisa i prevoda

U novom Nacrtu Zakona predložene su i nove tarife za usluge overa potpisa, rukopisa, prepisa i prevoda.

Osnovna taksa od 1.300 dinara plaća se za overu potpisa ili rukopisa, zatim za potpise sudskog prevodioca na prevodima koji se koriste u zemlji, kao i za verifikaciju svakog lista prepisa ili fotokopije formata A4. Građani će platiti 600 dinara ako im je potrebna overa potpisa sudskog prevodioca na prevodima za inostranstvo ili potpis na punomoćju. Kada se traži verifikacija dokumenata za upotrebu u inostranstvu plaća se 300 dinara za molbu (usmenu ili pismenu), kao i 2.800 dinara za samu overu potpisa, prepisa ili rukopisa.

Posebna napomena važi za situaciju kada pravno lice izdaje ispravu koju potpisuju dva ili više ovlašćenih lica, taj zbir potpisa se smatra jednim potpisom. Bez obzira na broj potpisa na ispravi, plaća se jedna taksa po molbi.

Za overu potpisa i pečata plaća se jedna taksa. Ako se jednom molbom traži overa više isprava, plaća se taksa za svaku od njih. Ukoliko ugovor nema naznačenu vrednost, plaća se dvostruka taksa (5.600 dinara). Takođe, za punomoćja i za ugovore, plaća se jedna taksa bez obzira na broj potpisa ili primeraka.

Javnobeležničke takse

Kada je reč o javnobeležničkim naknadama, one se određuju u zavisnosti od vrednosti imovine koja je predmet ugovora.

Takse mogu biti:

Do 600.000 dinara vrednosti – 9.000 dinara

Od 600.001 do 2.500.000 dinara – 15.000 dinara

Od 2.500.001 do 5.000.000 dinara – 21.000 dinara

Od 5.000.001 do 7.000.000 dinara – 30.000 dinara

Od 7.000.001 do 10.000.000 dinara – 36.000 dinara

Od 10.000.001 do 14.000.000 dinara – 42.000 dinara

Preko 14 miliona dinara vrednosti plaća se osnovna taksa od 42.000 dinara uvećana za 1.500 dinara za svaki započeti milion, do maksimalnih 600.000 dinara takse.

Pogodnosti i umanjenja

Ako roditelj poklanja nepokretnost detetu, taksa se umanjuje za 50 odsto, ili ukoliko u postupku učestvuje više stranaka taksa se uvećava za 1.500 dinara po trećoj i svakoj narednoj stranci, ali ne više od 50 procenata osnovne takse.

Kada se ugovor odnosi na imovinu pri deobi, ustupanju za života, ugovorima o doživotnom izdržavanju, osnovica za određivanje takse je ukupna vrednost imovine. Zahtev za sastavljanje ovakvog zapisa ne podleže posebnoj taksi. Ne plaća se dodatna taksa za overu zapisa, niti za izdavanje otpravaka i prepisa ako se izdaju odmah nakon izrade zapisa.

Za predugovore, dopune ili raskide postojećih ugovora u formi zapisa, plaća se 50 odsto od osnovne takse. Ako ima više stranaka, sve one solidarno snose trošak takse.

Takse za stečajeve

U okviru stečajnog postupka i postupka reorganizacije, zakon propisuje specifične sudske takse koje učesnici moraju da plate, u zavisnosti od vrste podnesaka, vrednosti potraživanja ili prirode postupka.

U slučajevima kada se podnosi predlog za pokretanje stečaja, plan reorganizacije ili prijava potraživanja poverilaca, taksa se određuje na osnovu vrednosti potraživanja. Ako je vrednost do 250.000 dinara, taksa iznosi 2.000 dinara. Za potraživanja iznad tog iznosa, osnovna taksa od 2.000 dinara se uvećava za jedan odsto ukupne vrednosti potraživanja, ali ne sme preći 7.000 dinara.

Na primer, za potraživanje vredno milion dinara, taksa bi iznosila maksimalnih 7.000 dinara.

Žalba na odluku stečajnog veća takođe podrazumeva fiksnu naknadu od 2.000 dinara.

Posebne napomene ukazuju da se taksa za prijave potraživanja plaća na ukupan iznos svih prijavljenih potraživanja, bez obzira na to da li su uslovljeni ili ne. Ako jedan poverilac prijavljuje više potraživanja, taksa se obračunava na zbirni iznos. Sa druge strane, stečajni upravnici ne plaćaju takse za svoje podneske, kao ni za priloge ili podneske koji nisu direktno predviđeni ovim tarifnim brojem.

Paušalne takse

U postupku stečaja, nakon završetka procesa, sud određuje paušalnu taksu koja se kreće u rasponu od 2.800 do 30.000 dinara, u zavisnosti od ukupnog iznosa raspoloživog za izmirenje dugova iz stečajne mase. Ovu naknadu je dužan da plati stečajni upravnik, i to nakon što rešenje o glavnoj deobi postane pravosnažno.

U slučaju reorganizacije, paušalna taksa se takođe kreće u okviru istog raspona (2.800-30.000 dinara), i zasniva se na iznosu predviđenom usvojenim planom reorganizacije. Ovu taksu plaća pravno lice čiji je plan reorganizacije usvojen, i to u roku od osam dana od prijema naloga za plaćanje.

Za svaku prijavu za upis u sudski registar plaća se taksa od 1.000 dinara. Ako se jednim podneskom traži više upisa za istog subjekta, plaća se samo jedna taksa. Ako se jednim podneskom traži više različitih upisa, tada se plaća posebna naknada za svaki pojedinačni upis.

Za dostavljanje podataka radi njihovog objavljivanja u službenom glasilu, plaća se taksa u iznosu od 1.000 dinara. Ako je objavljivanje traženo jednim podneskom, bez obzira na broj podataka, plaća se samo jedna taksa.

Sudska uverenja i potvrde – taksa od 300 dinara

Izdavanje sudskih uverenja košta 300 dinara, bez obzira na to da li se njima potvrđuje jedna ili više činjenica. Ako je potrebno više primeraka uverenja, drugi i svaki naredni se plaćaju po pola cene – dakle, po 150 dinara.

Potvrda o plaćenoj taksi (kada se izdaje u obliku uverenja) takođe se tarifira sa 300 dinara. Međutim, za potvrde koje služe svedocima, veštacima ili prevodiocima kao dokaz za opravdanje izostanka s posla – taksa se ne naplaćuje. Nije potrebno platiti ni za potvrde o pravosnažnosti ili izvršnosti sudske odluke ako se one stavljaju na prepis.

Kada stranka zatraži prepis sudskih ili tužilačkih akata, plaća 40 dinara po stranici. To važi i za fotokopije ili izvode štampane iz računara. Ako je prepis tražen na stranom jeziku, taksa se utrostručava – 120 dinara po stranici. Za prepis zapisnika koji je napravljen istovremeno sa originalom, naplaćuje se polovina osnovne takse, odnosno 20 dinara po stranici.

Sudski depoziti – dva odsto od vrednosti

Kada se novac, vrednosni papiri ili stvari polažu na čuvanje u sudu, plaća se godišnja taksa u iznosu od dva odsto vrednosti deponovanih stvari. Ova taksa se unapred plaća za prvu godinu, a pri podizanju depozita – i za sve naredne započete godine. Ako se depozit prenosi u drugi sud na zahtev deponenta, plaća se iznos jednogodišnje takse. U slučaju da vrednost stvari nije lako proceniti, sud angažuje veštaka, a trošak pada na deponenta.

Molba za odlaganje izvršenja krivične sankcije nosi taksu od 1.500 dinara. Ukoliko sud odlučuje o toj molbi, ta odluka se dodatno taksira sa 3.000 dinara. U slučaju žalbe na tu odluku, ponovo se plaća 1.500 dinara.

