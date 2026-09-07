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Vilsonovo bogatstvo procenjuje se na oko 6,1 milijardu dolara, zbog čega bi razvod mogao da otvori pitanje podele ogromne imovine.

Par se venčao 2002. godine, a godinama su bili i poslovni saradnici.

Šenon Vilson bila je među prvim zaposlenima u Lululemonu i radila je kao vodeća dizajnerka u ranoj fazi razvoja kompanije. Čip Vilson joj je ranije pripisivao značajnu ulogu u pretvaranju brenda u kompaniju vrednu milijarde dolara, kako prenosi Newyork Post.

Sudski spisi zapečaćeni

Prema pisanju lista, između supružnika već traje porodični spor pred Vrhovnim sudom Britanske Kolumbije.

Dokumenti su prvi put podneti u aprilu, ali su sudski spisi zapečaćeni, pa detalji postupka nisu javno dostupni.

Izvori upoznati sa razgovorima para naveli su da Čip i Šenon nemaju predbračni ugovor.

I dalje poseduje akcije vredne gotovo milijardu dolara



Oboje su napustili operativne funkcije u Lululemonu pre više od decenije, ali Čip Vilson i dalje poseduje 8,6 odsto akcija kompanije, čija se vrednost procenjuje na gotovo milijardu dolara.

Šenon Vilson, koja je u međuvremenu osnovala luksuzni modni brend Kit and Ace, poseduje oko jedan odsto udela u Lululemonu, vrednog približno 100 miliona dolara.

Vilson je sa mesta predsednika upravnog odbora Lululemona odstupio 2013. godine nakon niza kontroverznih javnih izjava.

Ipak, kao jedan od najvećih akcionara nastavio je da pokušava da utiče na pravac kompanije, a krajem 2025. ušao je i u sukob sa njenim rukovodstvom, koje je kritikovao zbog rezultata poslovanja.

Sada se, međutim, pažnja premešta sa poslovanja kompanije na privatni život njenog osnivača i pitanje šta će se dogoditi sa milijardama dolara vrednom imovinom u razvodu bez predbračnog ugovora.