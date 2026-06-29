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Na snagu stupa uobičajeno povećanje cena cigareta za 10 dinara po paklici, koje je posledica rasta specifične akcize za 1,5 dinara, u skladu sa Akciznim kalendarom.

Prve su nove cenovnike objavile duvanske kompanije Mercata VT i JT International iz Sente.

Prema odluci Vlade, nove cene proizvoda kompanije Mercata VT primenjuju se od 29. juna, pa će njihove cigarete koštati od 400 do 620 dinara po paklici. Tako će, na primer, KARELIA SLIMS poskupeti sa 440 na 450 dinara.

Dozvolu za povećanje cena dobila je i kompanija JT International, za sada za cigarete Winston EclipseMix, čija će cena biti 460 dinara, umesto dosadašnjih 450 dinara.

Zašto cigarete poskupljuju?

Poskupljenje je rezultat povećanja specifične akcize, koja će sa dosadašnjih 106,90 dinara porasti na 108,40 dinara po paklici.

Akciznim kalendarom predviđeno je da specifična akciza nastavi da raste svakog juna do 2030. godine, kada bi trebalo da dostigne 120,40 dinara po paklici.

Pored specifične akcize, na cenu cigareta obračunava se i proporcionalna akciza od 33 odsto, kao i PDV. Zbog toga povećanje maloprodajne cene bude veće od samog rasta specifične akcize.

Očekuje se da će narednih dana i ostali proizvođači uskladiti svoje cenovnike.

Elektronske cigarete i nesagorevajući duvan

Za razliku od klasičnih cigareta, tečnosti za elektronske cigarete ne podležu julskim korekcijama, jer se njihova specifična akciza usklađuje jednom godišnje, 1. januara.

Od početka ove godine akciza na tečnosti za elektronske cigarete iznosi 13,12 dinara po mililitru, a prema Zakonu o akcizama nastaviće da raste svake godine do 2030., kada bi trebalo da dostigne 17,12 dinara po mililitru.

Godišnje povećanje akciza odnosi se i na nesagorevajući duvan. Od Nove godine akciza na ove proizvode povećana je sa 100 na 110 odsto po kilogramu duvanske mase.

Usklađivanje sa evropskim standardima

Povećanje akciza deo je višegodišnjeg plana usklađivanja Srbije sa evropskim standardima u oblasti oporezivanja duvanskih proizvoda.

Trenutni ukupni akcizni teret u Srbiji iznosi 100,32 evra na 1.000 cigareta, odnosno oko dva evra po paklici cigareta, računato prema prosečnoj ponderisanoj maloprodajnoj ceni. To je i dalje manje nego u državama Evropske unije.