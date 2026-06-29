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Pojedinim Beograđanima poslednjih meseci na kućne adrese stižu znatno niži računi za objedinjenu naplatu usluga Infostana, što je kod mnogih izazvalo dilemu da li je došlo do promene načina obračuna grejanja.

Stanarka iz Ulice Jurija Gagarina na Novom Beogradu navela je da je njen račun za Infostan tokom prethodne dve godine iznosio je oko 8.000 dinara mesečno, uz manje razlike koje su zavisile od perioda godine.

Poslednjih nekoliko meseci primetila je značajno smanjenje mesečnih računa. Najpre su iznosili oko 5.000 dinara, dok je poslednji račun koji je dobila bio svega oko 2.500 dinara.

Na koje objekte se primenjuje novi obračun?

Iz obaveštenja JP "Beogradske elektrane" jasno se vidi da je za određene objekte uveden drugačiji način obračuna grejanja.

Kako je navedeno u obaveštenju koje su korisnici dobili uz račun za april 2025. godine, umesto dosadašnjeg obračuna prema zagrevanoj površini stana, za pojedine objekte primenjuje se obračun prema količini isporučene toplotne energije.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Novi model obračuna obuhvata dve tarifne stavke:

naknadu za instalisanu snagu,

naknadu za isporučenu toplotnu energiju.

Kako se dalje navodi, ovaj način obračuna odnosi se na objekte kod kojih je specifična potrošnja toplotne energije u prethodnim godinama bila manja ili jednaka prosečnoj godišnjoj potrošnji od 127 kWh po metru kvadratnom, koja je do sada predstavljala osnov za formiranje cene grejanja prema zagrevanoj površini.

Građani su bili unapred obavešteni

Iz JP "Infostan tehnologije" istakli su da si korisnici blagovremeno informisani o promeni sistema obračuna.

- Da, korisnici komunalnih usluga su pre početka novog obračunskog perioda dobili pisano obaveštenje JP 'Beogradske elektrane', u kojem su navedeni pravni osnov za promenu i nove tarifne stavke. Obaveštenje je dostavljeno uz mesečni račun JP 'Infostan tehnologije' za april 2025. godine - navodi se u odgovoru za Mondo.

Iz dostavljenog obaveštenja proizlazi da će korisnicima tokom obračunskog perioda i dalje stizati redovni mesečni računi, dok će po završetku grejne sezone biti urađen konačan obračun na osnovu stvarno izmerene potrošnje toplotne energije.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

To znači da će po završetku sezone biti upoređen ukupan iznos koji je korisnik platio kroz mesečne račune sa količinom toplotne energije koja je zaista isporučena, nakon čega će biti utvrđena eventualna razlika.

Na poleđini računa objedinjene naplate, počev od novembra 2025. godine, korisnicima se prikazuje uporedni pregled ukupnog zaduženja i ostvarene potrošnje toplotne energije za njihov stan ili poslovni prostor.

Konačni obračun po završetku grejne sezone

Tokom trajanja obračunskog perioda korisnici će nastaviti da dobijaju redovne mesečne račune, dok će završni obračun biti urađen po okončanju grejne sezone na osnovu stvarno izmerene potrošnje.

Prema navodima iz dokumenta, tada će biti izvršeno poređenje između ukupnog iznosa koji je korisnik platio kroz mesečne račune i ukupne količine toplotne energije isporučene od početka do kraja grejne sezone.

Na taj način biće utvrđeno da li postoji razlika između uplaćenog iznosa i stvarne potrošnje.

Ipak, u odgovoru nije precizirano kako će eventualna razlika biti obračunata, odnosno da li će biti naplaćena jednokratno, raspoređena kroz naredne račune ili će korisnici koji su uplatili više od stvarne potrošnje ostvariti umanjenje narednih zaduženja.