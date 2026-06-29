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Kada se pomene sudska aukcija, većina građana prvo pomisli na stanove, kuće ili njive. Međutim, pogled na portal eAukcija Ministarstva pravde pokazuje da je ponuda mnogo raznovrsnija.

Pored nekretnina, na elektronskim javnim nadmetanjima mogu se naći i brojne pokretne stvari – od automobila i traktora, preko radnih mašina i alata, do bele tehnike, nameštaja i druge opreme. Šta će se pojaviti na aukciji zavisi isključivo od imovine koja je predmet izvršnog postupka.

Foto: Ministarstvo pravde/e-Aukcija

Tako se među aktuelnim oglasima može naći čak i mašina za pranje veša, što je mnogima verovatno neočekivan prizor na sajtu koji je namenjen sudskim prodajama.

Na portalu se svakodnevno smenjuju novi oglasi, pa se u različitim trenucima mogu pronaći:

Foto: Ministarstvo pravde/e-Aukcija

stanovi i kuće,

građevinsko i poljoprivredno zemljište,

lokali i poslovni prostori,

automobili, kamioni i traktori,

poljoprivredne mašine,

industrijska oprema,

nameštaj,

bela tehnika,

razne pokretne stvari koje su predmet izvršenja.

Foto: Ministarstvo pravde/e-Aukcija

Elektronska javna nadmetanja sprovode se preko portala eAukcija Ministarstva pravde. Zainteresovani mogu da pregledaju sve aktivne aukcije i osnovne podatke o predmetima prodaje, dok je za učešće potrebna registracija i ispunjavanje uslova propisanih Zakonom o izvršenju i obezbeđenju. Sistem je uveden kako bi postupak bio transparentniji i dostupniji svim zainteresovanim licima.

Iako su nekretnine i dalje najzastupljenije, ponekad se među oglasima pojave i predmeti koje malo ko očekuje. Upravo zato mnogi povremeno pregledaju ponudu, jer nikada nije izvesno šta će se sledeće naći na javnoj prodaji.