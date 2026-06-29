Slušaj vest

Kada se pomene sudska aukcija, većina građana prvo pomisli na stanove, kuće ili njive. Međutim, pogled na portal eAukcija Ministarstva pravde pokazuje da je ponuda mnogo raznovrsnija.

Pored nekretnina, na elektronskim javnim nadmetanjima mogu se naći i brojne pokretne stvari – od automobila i traktora, preko radnih mašina i alata, do bele tehnike, nameštaja i druge opreme. Šta će se pojaviti na aukciji zavisi isključivo od imovine koja je predmet izvršnog postupka.

Screenshot 2026-06-29 120254.png
Foto: Ministarstvo pravde/e-Aukcija

Tako se među aktuelnim oglasima može naći čak i mašina za pranje veša, što je mnogima verovatno neočekivan prizor na sajtu koji je namenjen sudskim prodajama.

Na portalu se svakodnevno smenjuju novi oglasi, pa se u različitim trenucima mogu pronaći:

Screenshot 2026-06-29 120554.jpg
Foto: Ministarstvo pravde/e-Aukcija

stanovi i kuće,
građevinsko i poljoprivredno zemljište,
lokali i poslovni prostori,
automobili, kamioni i traktori,
poljoprivredne mašine,
industrijska oprema,
nameštaj,
bela tehnika,
razne pokretne stvari koje su predmet izvršenja.

Screenshot 2026-06-29 120419.png
Foto: Ministarstvo pravde/e-Aukcija

Elektronska javna nadmetanja sprovode se preko portala eAukcija Ministarstva pravde. Zainteresovani mogu da pregledaju sve aktivne aukcije i osnovne podatke o predmetima prodaje, dok je za učešće potrebna registracija i ispunjavanje uslova propisanih Zakonom o izvršenju i obezbeđenju. Sistem je uveden kako bi postupak bio transparentniji i dostupniji svim zainteresovanim licima.

Iako su nekretnine i dalje najzastupljenije, ponekad se među oglasima pojave i predmeti koje malo ko očekuje. Upravo zato mnogi povremeno pregledaju ponudu, jer nikada nije izvesno šta će se sledeće naći na javnoj prodaji.

Kurir.rs/Dnevnik

Ne propustiteInfoBizKAKO JE ČUVENI PIROTSKI GIGANT DOŽIVEO SUNOVRAT? Nekad su oblačili svet, a sad prodaju sve što imaju preko oglasa
Katanac
NovčanikREGALI, PLUGOVI, MIKROTALASNE - SVE ISPOD CENE! Imovina dužnika rasprodaje se budzašto samo da bi se namirili poverioci, a evo gde sve ovo možete da kupite
kk.jpg
NovčanikPATIKE I FARMERKE 500 DINARA, MAJICA 300...! U ovoj "državnoj" prodavnici sve prodaju budzašto, a ima svega od igle do lokomotive
kombo javna prodaja.jpg
StarsKUĆA MIĆE MEGATRENDA OTIŠLA NA DOBOŠ! Jovanović bivšoj ženi DUGUJE 800.000 €! Ovo su detalji JAVNE PRODAJE, oglasio se biznismen
1111111111111.jpg
InfoBizTROSED, DVOSED, FOTELJA 25.000, TV 20.000, KLIMA 15.000: Neki pola kuće ovako opreme za 500€, ali mnogi ne bi uzeli ni da je džabe
profimedia0069884921.jpg
InfoBizNA DOBOŠ OTIŠLI AVION, DRLJAČA, PLASTENIK, SLIKE I STANOVI: Šta sve banke rasprodaju da se naplate
1262067-novogradnjafotomarinalopicic-edit.jpg
PolitikaIMOVINA DS IDE NA DOBOŠ: Izvršitelj oglasio prodaju kancelarijskog nameštaja u Zrenjaninu, na spisku TA peć, pisaći sto...
izvrsitelj-prinudna-naplata.jpg
SrbijaNA DOBOŠ OTIŠAO I JEDAN PASTUV, KONJ I DVE KOBILE! Sad su u Kraljevu i čekaju novog gazdu, ovo im je CENA
1649925000kostiniciergelakonjfotorina1.jpg