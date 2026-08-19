Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Mnogi vozači nesvesno utišaju radio kada parkiraju u rikverc ili traže adresu u nepoznatom kraju. Iako deluje neobično, nauka objašnjava da je to sasvim prirodna reakcija mozga.

Mozak istovremeno obrađuje informacije koje dobija putem vida, sluha, dodira, mirisa i ukusa, ali ne može podjednako efikasno da se fokusira na veliki broj zadataka.

Kada se nađe u zahtevnoj situaciji, poput parkiranja unazad, vožnje po jakoj kiši ili kroz gust gradski saobraćaj, automatski daje prednost najvažnijem zadatku, piše Revija HAK.

Zbog toga vozači često prestanu da obraćaju pažnju na razgovor sa saputnicima ili instinktivno utišaju radio. Na taj način mozak uklanja jedan izvor ometanja i više resursa usmerava na procenu prostora, prepreka i bezbedno manevrisanje vozilom.

Stručnjaci ističu da ljudski mozak zapravo ne obavlja više složenih zadataka istovremeno, već veoma brzo prebacuje pažnju sa jednog na drugi. Što je više informacija koje treba obraditi, veća je mogućnost greške, pa je smanjenje ometanja sasvim prirodna reakcija.