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Rat na Bliskom istoku udaljio je strane turiste iz Dubaija, dok su popusti koji u pojedinim hotelima dostižu i 50 odsto privukli lokalne stanovnike, omogućivši im da po znatno nižim cenama uživaju u luksuznom smeštaju.

Vile na vodi, privatne plaže i bazeni sada su dostupniji nego ranije, pa se hoteli sve više oslanjaju na goste iz samih Ujedinjenih Arapskih Emirata kako bi popunili kapacitete.

Na veštačkom ostrvu Palma Džumeira, jednom od najprepoznatljivijih simbola luksuza, hoteli sa pet zvezdica tokom vikenda i praznika ponovo beleže veći broj gostiju zahvaljujući domaćim posetiocima, prenosi France Presse.

Posebno interesovanje pokazali su državljani Emirata i brojni doseljenici, koji čine oko 90 odsto ukupnog stanovništva zemlje, a koje su privukle do sada nezabeležene promotivne ponude.

- Nikada nisam noćio u hotelu na Palmi jer su cene bile ogromne - navodi Fadi Iskandarani, libanonski lekar koji već pet godina živi u Dubaiju, a koji je sa svojom partnerkom proveo vikend u jednom od brojnih rezidencija na tom otoku u obliku palme.

Foto: Promo

Iako atmosfera nije kao tokom najposećenijih perioda jer su pojedini spratovi hotela zatvoreni zbog manjka turista, Iskandarani ističe da je zadovoljan jer je zahvaljujući specijalnim cenama za stanovnike boravak platio četiri puta manje od uobičajene cene.

Sa 19,5 miliona turista tokom 2025. godine, Dubai je bio jedna od najvažnijih turističkih destinacija regiona. Njegovih 827 hotela, među kojima su 173 objekta sa pet zvezdica, tada su ostvarivali prosečnu popunjenost veću od 80 procenata.

Međutim, rat koji su 28. februara pokrenuli Izrael i Sjedinjene Američke Države protiv Irana, a koji se proširio na područje Zaliva, ozbiljno je narušio percepciju bezbednosti emirata, navodi francuska novinska agencija.

Od stupanja prekida vatre na snagu 8. aprila deo turista se vratio, ali oporavak još nije dostigao očekivani nivo, rekao je Michael Robinson, direktor hotela Anantara The Palm, još jednog luksuznog kompleksa na Palmi.

Ovaj hotel, poznat po vilama na vodi, veštačkim lagunama i enterijeru inspirisanom Tajlandom, takođe se oslanja na lokalne goste kojima nudi popuste i do 50 odsto.

- Vikendima, posebno subotom uveče, redovno premašujemo 90 posto popunjenosti - pojašnjava Robinson. Međutim, od ponedeljka do četvrtka ta stopa pada na 20 do 30 posto.

Nova struktura gostiju predstavlja značajnu pomoć hotelijerima, iako donosi i određene logističke izazove, naročito kada je reč o parking prostoru, budući da domaći gosti uglavnom dolaze sopstvenim automobilima. Ipak, gubitak prihoda od stranih turista nije moguće u potpunosti nadoknaditi.

Burdž Kalifa Foto: David Davies / PA Images / Profimedia

- Glavna razlika je u dužini boravka - naglašava Robinson.

Prema njegovim rečima, hotel Anantara The Palm za sada uspeva da zadrži profitabilnost zahvaljujući domaćim gostima, bez potrebe za otpuštanjem zaposlenih.

Pojedini hoteli iskoristili su smanjeni obim posla za privremeno zatvaranje i renoviranje objekata, među kojima je i čuveni Burj Al Arab. Drugi su, međutim, bili primorani da smanjuju broj zaposlenih ili umanjuju zarade, posebno hoteli u centralnim delovima grada koji se u velikoj meri oslanjaju na poslovni turizam.

Jedan zaposleni u takvom hotelu, koji nije želeo da mu se objavi ime zbog zabrane javnih nastupa, rekao je za France Presse da mu je plata smanjena za 40 procenata.

Drugi radnik, zaposlen u luksuznom hotelu u susednom emiratu Abu Dabiju, dobio je nalog da uzme dvomesečno neplaćeno odsustvo, nakon čega je tek nedavno vraćen na posao.

Uprkos izazovima, Robinson veruje da bi turistički sektor mogao relativno brzo da se oporavi.

- Postigne li se ikakav oblik sporazuma u nadolazećim nedeljama, smatram da će se turisti vratiti znatno brže nego što to iko može da zamisli - zaključuje.