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Napad na rashladne sisteme u stotinama francuskih supermarketa, o kojem se ovih dana mnogo piše, pokazao je da sajber napad može da ima sasvim stvarne posledice, od tona bačene hrane do štete od više miliona evra. Za to nije bila potrebna sofisticirana tehnologija – dovoljan je bio zastareli softver koji nije ažuriran na vreme. Lozinke i bezbednosni sistemi očigledno nisu dovoljni ako ih niko ne održava, a još manje ako ljudi ne prepoznaju kada nešto nije u redu. A uz veštačku inteligenciju to postaje sve teže.

Oktobar se obeležava kao Mesec sajber bezbednosti, a ovakvi slučajevi podsećaju da ova tema odavno nije rezervisana za IT stručnjake, već je deo svakodnevne digitalne pismenosti svakog korisnika interneta.

Ljudska greška, najčešća ulazna tačka

Sajber napadi ne oslanjaju se samo na tehničke ranjivosti. Sve važniju ulogu imaju pokušaji da se ljudi navedu da sami otvore sumnjiv link, podele podatke ili izvrše neku drugu rizičnu radnju.

Upravo su ljudski faktor, nove vrste digitalnih pretnji i načini njihove prevencije bili među temama Secure9 konferencije kompanije Levi9. Deo programa bilo je i Capture The Flag takmičenje u etičkom hakovanju, na kojem su prva dva mesta osvojili timovi iz Beograda.

Capture the flag Foto: Jelena Vasilev Novčić

“Na CTF takmičenju izazove rešavamo iz ugla napadača i to iskustvo potpuno promeni pogled na bezbednost. Brzo shvatite da najslabija karika vrlo često nije kod, već zaboravljeno ažuriranje ili poruka na koju je neko kliknuo bez razmišljanja. AI menja alate, ali ne i metu: napadi i dalje ciljaju ljude, samo sada brže i uverljivije. Zato verujem da zaštita ne počinje tehnologijom, već svešću. Kada ljudi razumeju kako napadi funkcionišu, mnogo lakše prepoznaju kada nešto nije u redu.” rekla je Ljubica Militarov, inženjer softvera u kompaniji Levi9 i članica pobedničkog tima na Capture The Flag takmičenju.

Da li biste prepoznali lažnu fotografiju?

Tokom Secure9 predavanja pokazalo se da ni iskusni profesionalci ne mogu uvek pouzdano da razlikuju stvarne fotografije od onih koje je generisala veštačka inteligencija. AI danas pravi slike, glasovne poruke i video-snimke koji izgledaju potpuno autentično.

Vreme poruka „nigerijskog princa“, punih gramatičkih grešaka, polako prolazi. Prevare sve češće deluju profesionalno i legitimno, a isti alati koji kompanijama podižu produktivnost napadačima omogućavaju da napade izvode brže i jeftinije.

Četiri pitanja pre svakog klika

Zato sposobnost provere informacija postaje jednako važna kao tehničko znanje. Pre nego što reagujete, zapitajte se: Ko šalje ovu poruku? Zašto je šalje? Da li je zahtev uobičajen? Mogu li informaciju da proverim na drugi način? Budite posebno oprezni kada poruka stvara osećaj hitnosti ili traži lične podatke, a kada ste u dilemi, proverite drugim kanalom, bilo pozivom ili direktnim kontaktom. Uređaje povezane na internet redovno ažurirajte i promenite im fabričke lozinke.

Tehnologija će nastaviti da napreduje, a AI alati biće sve dostupniji. Kritičko razmišljanje neće sprečiti svaki napad, ali postaje sve vrednija odbrana, ponekad važnija i od same lozinke.