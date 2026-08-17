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Tržište je na testu već nekoliko meseci, a investitori su u dilemi koji bi naredni potez trebalo da povuku. U ovakvim situacijama, kada su uz kriptovalute, povremeno nestabilni i plemeniti metali i nafta, možda je izlaz u dobro poznatim gigantima na tržištu akcija. Jedan od njih je i kompanija Tesla, čiji je nagli pad akcija od početka 2026. otvorio brojna pitanja, ali i mogućnosti! Kompanija najbogatijeg čoveka na svetu otvorila je prostor investitorima da po veoma povoljnoj ceni trguju cenom njene akcije i u kratkom periodu ostvare veliki profit i ta prilika je i dalje veoma povoljna. Iako je ovaj pad mogao biti i upozorenje za mnoge, mišljenja analitičara i većinske svetske javnosti, kao i najnoviji rezultati kompanije, potvrdili su da je ovo samo nova prilika za investitore i da bi u narednim danima mogli ponovo da prisustvujemo istorijskim rezultatima ovog giganta. Pratite kretanje cena akcija najvećih svetskih kompanija na KapitalRS platformi.

Kako bismo na najbolji mogući način prikazali kakvu priliku je Tesla otvorila investitorima i u kom pravcu će se njeni brojevi u narednim danima kretati, prvo ćemo se usredsrediti na kretanje njene cene u proteklom periodu. U odnosu na pre šest meseci cena akcije Tesle je pala za preko 17%, a pad je zabeležen i u odnosu na pre mesec dana i on je nešto preko 11%. Medjutim, ovakvi rezultati kompanije su sada samo prošlost i mogu se posmatrati kao prilika za nove učesnike da za veoma kratak period ostvare pristojan profit. Naime, cena akcije Tesle ponovo je u porastu od preko 5%, a primetan je i dnevni rast od skoro 4%! Ovo je najbolji pokazatelj da vremena za čekanje više nema - Tesla je otvorila mogućnost investitorima, a na njima je da odluče da li će je iskoristiti, jer se ovakva povoljna cena neće dugo zadržati. Stvari su jasne, kompanija Ilona Maska doživela je nagli pad, oni najiskusniji već su iskoristili ovaj pad i uložili novac koji im se već uveliko vraća, a naredni dani poslednja su šansa za one koji to nisu da ulože i iskoriste ovu priliku. Naučite kako da trgujete cenama akcija potpuno besplatno.

Robotaxi-ji u kombinaciji sa celokupnim AI sektorom mogli bi da donesu Tesli u narednim danima novi veliki rast, a ovakvu priliku ne bi smeli da propuste ni investitori u Srbiji. Ovakve situacije jednostavno ne smeju proći ispod radara, s obzirom da je trgovanje cenama akcija i učestvovanje na svetskom tržištu sada lakše nego ikada. Nešto što je nekada izgledalo daleko i što je većina mogla samo da posmatra na TV-u sada je stvarnost. Moderne online platforme za trgovanje nude svakom stanovniku Srbije mogućnost da trguje cenama akcija najvećih svetskih kompanija čije je nazive mogao da sreće samo u novinama ili na vestima. Tesla se tu posebno izdvaja jer kompanija ima svoje predstavništvo i u našoj zemlji i njeno poslovanje već je poznato srpskim investitorima. I za one iskusne, ali i za one manje iskusne, Tesla je veoma poznat brend a mnogi su već imali prilike da osete blagodeti njenog rasta time što su na vreme prepoznali priliku i uložili u cene njene akcije. Sada to može uraditi i Vi i to veoma lako putem KapitalRS platforme. Otvorite besplatan demo račun i trgujte cenama akcija bez ikakvog rizika od gubitka novca.

Tesla je ponovo u centru pažnje, a najnoviji rast cene akcije jasno pokazuje da priča oko ovog giganta još nije završena, nego je tek počela! Posle nekoliko meseci pada, stvari počinju da se menjaju, dok robotaksi-ji, AI i novi projekti kompanije otvaraju prostor za novi talas interesovanja investitora. Za srpske investitore, dobra vest je što je danas mnogo jednostavnije pratiti i trgovati cenama akcija kompanija poput Tesle, bez obzira na prethodno iskustvo. Ako ste do sada samo posmatrali šta se dešava na svetskim berzama, možda je vreme da napravite prvi korak i sami istražite mogućnosti koje tržište nudi. Otvorite besplatan demo račun na KapitalRS platformi i proverite kako trgovanje cenama Tesle i drugih velikih kompanija izgleda u praksi – jednostavno, brzo i bez rizika po vaš novac. Registrujte se besplatno na KapitalRS platformi i istražite tržište.