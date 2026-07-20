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Prošla je polovina jula a na tržištu je čini se vrelije nego što je to slučaj sa temperaturom u Srbiji. Iako su mnogi već na svojim godišnjim odmorima, jedna branša nikada ne spava, što joj se posle višestruko isplati. Investitori na tržištu nikada nemaju odmora, a i kako bi imali kada iz nedelje u nedelju stižu vesti koje su deo njihove finansijske budućnosti. Ono što je prethodnih dana najviše podiglo prašinu jeste kompanija Netflix, koja se nakon određene stagnacije polako vraća na put slave a trenutna niska cena akcije prosto mami investitore. Iako su tržišta akcija, kriptovaluta, pa i plemenitih metala volatilna u poslednje vreme, akcije Netflixa su trenutno nešto u šta bi svako od učesnika na tržištu mogao da se uzda. Pogledajte trenutne cene akcija najvećih svetskih kompanija.

U odnosu na pre godinu dana cena akcije Netflixa niža je za skoro 42%, ali je taj pad u odnosu na pre šest meseci nešto preko 14%, što predstavlja veliki boljitak. Da je Netflix na putu oporavka i da je trenutno zbog svoje cene najprimamljiviji izbor za investitore na tržištu, pokazuje i to da je cena akcije u odnosu na pre mesec dana, a i u poslednjim danima niža za svega oko 1%. Isto tako, na dnevnom nivou prethodnih dana primetan je dodatni pozitivni impuls i blagi povremeni rast cene akcije. Analitičari su takođe jedinstveni oko ocene da je kompanija pružila šansu investitorima da kupe njene akcije po veoma povoljnoj ceni, a pozitivan impuls koji će kompanija zadržati doneće onim najbržima velike profite u narednim danima. Pad cene akcije i pokazivanje boljitka i više su nego jasni pokazatelji da je trgovanje cenom akcije Netflixa trenutno dobar izbor učesnika na tržištu. Naučite kako da trgujete cenama akcija najvećih svetskih kompanija potpuno besplatno preko online platformi.

S obzirom da je pre nekoliko dana kompanija objavila svoj finansijski izveštaj, a ako na to dodamo da cene akcija kompanija uvek po pravilu rastu pre i nakon objavljivanja izveštaja, nema sumnje da je cena akcije Netflixa u narednim danima pravi izbor za sve one koji bi da budu učesnici na tržištu. Takođe, širenje poslovanja kompanije kako bi ostala konkurentna ima direktan uticaj na cenu akcije koja će tek krenuti da raste i nema još mnogo vremena za investitore koji bi da uhvate ovaj zalet i pristupačnu cenu. Netflix trenutno najveći fokus stavlja na razvoj poslovanja sa oglašavanjem, koje bi u narednim godinama moglo da postane jedan od glavnih pokretača rasta prihoda. Istovremeno, kompanija širi ponudu kroz sadržaje uživo, poput sportskih događaja, komičarskih specijala i drugih live programa, ali i kroz ulaganja u video-igre kako bi korisnicima ponudila još više sadržaja. Pored digitalnih noviteta, Netflix razvija i koncept Netflix House – zabavne centre u kojima fanovi mogu da dožive omiljene serije i filmove kroz interaktivna iskustva. Investitori iz Srbije kojima korišćenje pogodnosti Netflixa nisu nimalo strane (i samim tim i sami učestvuju u njegovom rastu), sada mogu na najlakši mogući način da budu deo globalnog tržišta zbog postojanja i pristupačnosti online platformi za trgovanje pa je samo nekoliko klikova dovoljno da osigurate sebi svetlu finansijsku budućnost. Otvorite besplatan demo nalog i započnite trgovanje bez ikakvog rizika.

Netflix će još jednom potvrditi da kompanije koje neprestano ulažu u razvoj i prate promene na tržištu imaju potencijal da ostvare snažan rast. Upravo zato ova akcija privlači sve veću pažnju investitora širom sveta, a mnogi smatraju da bi pred kompanijom mogao da bude jedan period dobrih rezultata. Zahvaljujući modernim online platformama za trgovanje, i investitori iz Srbije danas mogu veoma jednostavno da prate kretanja na globalnim berzama i trguju cenama akcijama najvećih svetskih kompanija, a jedna od takvih platformi je i KapitalRS. Ako želite da iskoristite priliku i budete deo svetskog tržišta, otvorite besplatan demo nalog i upoznajte se sa načinom trgovanja. Prvi korak ka novim investicionim mogućnostima udaljen je svega nekoliko klikova. Registrujte se potpuno besplatno i zavirite u svet investitora.

Ovaj tekst je pripremljen i odobren od strane investicionog savetnika, Svetislava Milutinovića, zaposlenog u Kapital RS Inc. a.d. Beograd, Severni bulevar 6, investicionog društva pod nadzorom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj dozvole: 5/0-02- 672/18-16.