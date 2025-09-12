Kućni aparati koji puno troše ne smeju se uključivati u produžni kabl

Svako domaćinstvo koristi najmanje jedan, a često i više produžnih kablova kako bi uspelo da priključi na struju sve električne uređaje u stanu ili u kući.

Iako je povezivanje električnih aparata sa produžnim kablovima veoma praktično ima i određene rizike, kao što su nestanak struje, ali i požari.

Povezivanje aparata koji troše puno struje na produžni kabl umesto direktno u zidnu utičnicu može dovesti do ozbiljnih problema – od oštećenja uređaja do opasnosti od požara.

Frižider

Frižider radi neprekidno, a njegov kompresor je posebno osetljiv na fluktuacije napona. Svako kratkoročno prekidanje napajanja ili pad napona može oštetiti motor i elektroniku. Direktna veza u utičnicu obezbeđuje stabilnu struju neophodnu za dugotrajan rad.

Rerna

Rerna je nesumnjivo među uređajima koji troše najviše energije. Čak i ako je ne koristite redovno, apsolutno je ne treba povezivati sa produžnim kablom!

Toster

Ako svako jutro tostirate hleb, trošićete između 500 i 1000 W godišnje! To je puno za ovako mali uređaj. Zbog toga bi trebalo da izbegavate povezivanje sa produžnim kablom.

Električni radijatori i grejalice

Ovi uređaji troše veliku količinu energije, a produžni kablovi mogu da se pregreju i postanu rizik od požara. Da biste izbegli preopterećenje instalacije, grejalice i radijatore uvek priključujte direktno u zidnu utičnicu.

Mašina za veš

Prilikom pranja, mašina često koristi veliki kratkoročni nalet struje, naročito pri grejanju vode. Kombinacija visoke potrošnje i vlage povećava opasnost od kratkog spoja. Direktna veza garantuje sigurniji i pouzdaniji rad.

Mašina za pranje sudova

Iako se ne koristi svakodnevno, i mašina za sudove zahteva značajnu snagu. Produžni kablovi s vremenom se troše i mogu ostaviti golu žicu na udaru, što predstavlja ozbiljnu opasnost. Uvek birajte direktno priključivanje.

Mikrotalasna pećnica

Mikrotalasne pećnice troše intenzivnu struju u kratkim intervalima kako bi zagrejale hranu. Produžni kablovi ne mogu pouzdano da izdrže te kratkotrajne, ali jake strujne udare, što može oštetiti uređaj ili izazvati varničenje.

Električni aparati za kafu

Iako su kompaktni, aparati za kafu postižu brz vrtlog potrošnje struje kada zagrevaju vodu. Produžni kablovi nisu dizajnirani za tako nagle skokove i mogu se preopteretiti, što ugrožava i bezbednost doma.