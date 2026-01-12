Srbija i Republika Srpska dobijaju novi auto-put: Evo kada se otvara ključna deonica
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević je nedavno saopštila da se završetak ove deonice očekuje ove godine, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom nedavnog gostovanja na Pinku precizirao da očekuje da radovi na ovoj deonici budu gotovi do maja 2026.
- U tom delu takođe imamo Kuzmin - Sremska Rača, to je zapadno - sremski deo, tih 19 kilometara, jer nam je potreban taj prelaz sa BiH, dakle, imamo ulaz u severni deo Semberije i Republike Srpske i BiH. Dakle, tih 19 kilometara je već u martu ili aprilu, najkasnije do maja - rekao je tada Vučić.
Deonica Rača–Bijeljina je prva etapa strateškog projekta Republike Srpske i Srbije – budućeg auto-puta Beograd–Banja Luka, koji predstavlja i severni krak autoputa Beograd–Sarajevo.
- devet objekata
- petlja Bijeljina sever sa naplatnom stanicom
- čeona naplatna stanica
- na početku deonice
baza za održavanje i kontrolu saobraćaja,
odmorište
Ova deonica se direktno nadovezuje na most preko Save i na trasu Kuzmin–Sremska Rača.
Dužina glavne trase iznosi 20 kilometara, u punom profilu autoputa (zaustavna, vozna i preticajna traka), dok priključna saobraćajnica od magistralnog puta do autoputa iznosi oko dva kilometra.
Podsećamo, radovi na izgradnji deonice auto-puta Kuzmin-Sremska Rača sa mostom preko reke Save su u toku.
Trasa, koja je projektovana kao klasičan autoputni profil sa dve vozne i jednom zaustavnom trakom za svaki smer vožnje i srednjim razdelnim pojasom, počinje od denivelisane raskrsnice Kuzmin, gde se ukršta sa postojećim autoputem E-70.
Auto-put Kuzmin – Sremska Rača, u dužini od 22 kilometara, sa mostom dužine 1.310 metara preko reke Save, ima izuzetan geostrateški značaj jer povezuje glavne gradove Srbije i Bosne i Hercegovine, Beograd - Sarajevo, i ostvaruje vezu sa Panevropskim koridorima.
Biznis Kurir/B92.net