Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević je nedavno saopštila da se završetak ove deonice očekuje ove godine, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom nedavnog gostovanja na Pinku precizirao da očekuje da radovi na ovoj deonici budu gotovi do maja 2026.

- U tom delu takođe imamo Kuzmin - Sremska Rača, to je zapadno - sremski deo, tih 19 kilometara, jer nam je potreban taj prelaz sa BiH, dakle, imamo ulaz u severni deo Semberije i Republike Srpske i BiH. Dakle, tih 19 kilometara je već u martu ili aprilu, najkasnije do maja - rekao je tada Vučić.

Deonica Rača–Bijeljina je prva etapa strateškog projekta Republike Srpske i Srbije – budućeg auto-puta Beograd–Banja Luka, koji predstavlja i severni krak autoputa Beograd–Sarajevo.

Izgradnja auto-puta Kuzmin - Sremska Rača Foto: screenshot YT/javnopreduzeceputevisrbije

Šta se sve nalazi na trasi
  • devet objekata
  • petlja Bijeljina sever sa naplatnom stanicom
  • čeona naplatna stanica
  • na početku deonice
    baza za održavanje i kontrolu saobraćaja,
    odmorište

Ova deonica se direktno nadovezuje na most preko Save i na trasu Kuzmin–Sremska Rača.

Dužina glavne trase iznosi 20 kilometara, u punom profilu autoputa (zaustavna, vozna i preticajna traka), dok priključna saobraćajnica od magistralnog puta do autoputa iznosi oko dva kilometra.

Podsećamo, radovi na izgradnji deonice auto-puta Kuzmin-Sremska Rača sa mostom preko reke Save su u toku.

Trasa, koja je projektovana kao klasičan autoputni profil sa dve vozne i jednom zaustavnom trakom za svaki smer vožnje i srednjim razdelnim pojasom, počinje od denivelisane raskrsnice Kuzmin, gde se ukršta sa postojećim autoputem E-70.

Auto-put Kuzmin – Sremska Rača, u dužini od 22 kilometara, sa mostom dužine 1.310 metara preko reke Save, ima izuzetan geostrateški značaj jer povezuje glavne gradove Srbije i Bosne i Hercegovine, Beograd - Sarajevo, i ostvaruje vezu sa Panevropskim koridorima.

Biznis Kurir/B92.net

