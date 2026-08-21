Slušaj vest

Nema čoveka koji barem jednom u životu nije doživeo taj iritantni, bučni scenario: usred noći ili tokom tuširanja, plastični vakuum popusti, a žičana polica se uz tresak sruši na dno kade, prosipajući šampone i kupke. Osim što konstantno padaju pod težinom kozmetike, ove police imaju još dve velike mane zbog kojih ubrzano odlaze u istoriju - rđaju u rekordnom roku i postaju magnet za naslage sapunice i kamenca koje je gotovo nemoguće očistiti.

Danas, kada kupatila više nisu samo usputne prostorije već zone za opuštanje i kućni spa centri, kupci masovno okreću leđa nefunkcionalnim žičanim držačima. Prema rečima dizajnera enterijera i trgovaca sanitarijama, estetski i praktični standardi su se promenili, a tržište su preplavile daleko elegantnije i dugotrajnije alternative.

Ugradne niše

Za one koji tek planiraju kompletno renoviranje kupatila ili su već usred radova, apsolutni vladar modernog dizajna postale su ugradne niše u zidu. Umesto da bilo šta štrči i smanjuje prostor unutar tuš-kabine, prostor za šampone "krade" se od samog zida.

Obložene istim pločicama kao i ostatak kabine, ove niše pružaju luksuzan, hotelski izgled, a održavanje je svedeno na minimum - nema žica, nema rđe, već samo glatkih površina koje se brišu u jednom potezu.

Lepljive ugaone police

S druge strane, za sve one koji žele brzu promenu bez lomljenja pločica i angažovanja majstora, revoluciju su donele lepljive ugaone police od nerđajućeg aluminijuma. Zahvaljujući naprednim, vodootpornim i prozirnim samolepljivim trakama, ove police imaju nosivost i do 10 kilograma, što znači da bez problema mogu da drže porodična pakovanja kozmetike.

Skriveni nosači daju im minimalistički izgled, a materijali poput eloksiranog aluminijuma, često u mat crnoj ili hromiranoj završnoj obradi, garantuju da polica godinama neće promeniti boju niti pokazati tragove korozije.

Era jeftinih žičanih korpica, koje više vremena provode na podu nego na zidu, zvanično je završena. Kupatila su konačno prodisala, a estetski minimalizam i funkcionalnost postali su imperativ koji je sada lako dostupan svima.